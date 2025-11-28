Acuerdo en el metal de Barcelona: los salarios de 200.000 trabajadores subirán un 10% hasta 2027 y se desconvoca la huelga

Los salarios de unos 200.000 trabajadores del metal de la provincia de Barcelona subirán un 10% acumulado hasta 2028. Patronal y sindicatos han cerrado en la madrugada de este viernes un principio de acuerdo para renovar el convenio colectivo, superando sus diferencias tras dos jornadas de huelga y la amenaza de otras dos a principios de este diciembre.

Las nóminas de la metalúrgica barcelonesa subirán un 4% este año, con efecto retroactivo a 1 de enero de 2025. Para 2026 el incremento pactado es del 3% y para 2027 otro 3%.

Las cantidades quedan por encima de la inflación estimada, que este año en valor medio está sobre el 2,7% y para el año que viene se espera entre el 1,8% y el 2,3%. De todas formas, el convenio mantiene la clausula de salvaguarda del poder adquisitivo, es decir, obliga a las empresas a compensar con incrementos adicionales si finalmente el IPC excediera la cantidad pactada para ese año.

La revalorización también incorpora un plus de teletrabajo para los empleados de oficina, que percibirán 1,64 euros por día que ejerzan a distancia.

Sin absorción ni compensación

Según explican desde los sindicatos, el acuerdo incluye una cláusula que veta la compensación y absorción de complementos, un mecanismo que emplean las empresas para dejar de pagar parte de las subidas a aquellos empleados que cobren por encima del mínimo establecido por el convenio.

Este ha sido hasta ahora el principal foco de conflicto y finalmente, según la versión sindical, la patronal UPM ha renunciado a incluir este punto, tal como pretendía. Las dos jornadas de huelga que realizaron las centrales a finales de octubre y que lograron parar varias fábricas y distorsionar el tráfico de la capital catalana les han servido de empuje en la negociación. Hacía décadas que el sector no hacía huelga.

En materia de jornada laboral se han impuesto más las posiciones empresariales, que no las sindicales. Las partes han pactado una disminución, pero leve, de ocho horas anuales durante la vigencia del convenio, hasta situar la jornada semanal en las 38,1 horas en 2027. El objetivo sindical era llegar a las 37,8 horas semanales, muy cerca del umbral que ambicionaba el Gobierno con su fallida ley de reducción horaria.