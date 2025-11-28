Este será el salario de los profesores de primaria después de la subida a los funcionarios aprobada por el gobierno

El Gobierno de España ha acordado, en conjunto con los sindicatos, una importante medida que afectará a algo más de tres millones de empleados del sector público, en los que se incluyen a los profesores de Primaria. Se ha tratado de un incremento acumulado del 11% en los salarios, en concreto entre 2025 y 2028.

Sin duda, esta cifra supondrá un alivio para los sueldos de los maestros, que llevaban con sus nóminas congeladas desde el año 2024. En este sentido, se planea un aumento progresivo de los sueldos a lo largo de los cuatro años fijados.

En el caso de 2025, la subida será del 2,5%, con efecto retroactivo desde enero, y a cobrar en el mes de diciembre. Ya en 2026, la subida representará un 1,5% fijo y un 0,5% variable ligado al IPC. Por último, en el caso de los años 2027 y 2028, en el primero se aplicará una subida del 4,5%, y en el segundo, del 2%.

¿Cuánto cobra un maestro de Primaria?

Según datos oficiales de los sindicatos de profesores, actualmente el sueldo base de un maestro de educación primaria se acerca a los 15.595 euros anuales, sumado a los diferentes complementos que establece el Estado y la autonomía concreta.

Con todo ello, el sueldo bruto mensual de estos docentes rondaría entre los 2.380 y los 2.980 euros. Precisamente, los salarios más altos corresponden a Ceuta y Melilla (2.945,87 euros) y País Vasco (2.794,69 euros); mientras que los más bajos a Castilla y León (2.424, 30 euros), junto a Cataluña (2.387,99 euros).

Además, encontramos un caso muy llamativo presente en las Islas Canarias. En esta comunidad autónoma, el salario de los profesores de Primaria se vuelve bastante variable, ya que las cifras oscilan entre los 2.644,71 y 2.971,76 euros.

¿Cómo quedarían los sueldos tras este aumento?

Si se toma como referencia el año 2024, el sueldo bruto de un maestro de Primaria se corresponde con unos 2.500 euros brutos. Y si a ello se le añade el incremento estimado de 275 euros al mes, el sueldo de los profesores pasaría a ser de 2.775 euros mensuales, una vez que la subida esté aplicada por completo.

Algunos expertos calculan que la medida podría suponer un aumento de 3.600 euros anuales al final del período, sin contar los mencionados complementos salariales. Además, otras medidas como la eliminación de la tasa de reposición, también servirían para reforzar las plantillas de profesores, evitando así las limitaciones que arrastraba el sector desde la crisis económica.

En cierto modo, con este incremento salarial el Gobierno se habría propuesto reforzar el trabajo de los docentes, así como mantener la oferta de profesores en el país. Asimismo, el Ejecutivo habría puesto sobre la mesa nuevas reformas en cuestiones como la jornada laboral de 35 horas, la regulación del teletrabajo, la mejora de la atención al público, o la actualización de los complementos de residencia e insularidad, entre otros.