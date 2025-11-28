Un Black Friday 2025 de vuelta a las colas y a la reivindicación laboral: "¡Marta Ortega, afloja la cartera!"

Tres golpecitos discretos y el Black Friday 2025 queda inaugurado. Medio centenar de personas aguardan atentas a que el trabajador encargado de abrir las tres puertas que conforman una de las entradas de El Corte Inglés de Plaza Catalunya, en Barcelona, termine la tarea. Y a la que la primera de ellas se abre, se lanzan todos hacia dentro. “¿Esto es así cada viernes o es por el Black Friday?”, escuchará preguntar este vigilante. Su expresión y un fugaz resoplido responden por él, aunque verbalizará igualmente la respuesta. “Es el Black Friday, es el Black Friday”.

Ha empezado en estos grandes almacenes porque son los más madrugadores (abren a las 9 de la mañana), pero unos metros más abajo, media hora más tarde, se reproducirá la estampa frente a Media Markt. En este caso son unas 25 personas, aunque también son más de las habituales, según confirmará un sonriente dependiente de esta cadena de electrónica. “Ten en cuenta que hoy [todo el fin de semana, en realidad] hay un 10% extra de descuento”, explica, cuestionado por el hecho de que este evento de compras aún genere esta imagen cuando las ofertas empiezan, en muchos casos, semanas antes. El descuento es solo para registrados (o personas que se registren al instante) en su ‘app’, por cierto, que aquí nada es gratis.

“Lo cierto es que esperaba un poquito más [de gente], por eso me he puesto aquí”, confiesa el mismo trabajador, plantado frente a la puerta, tras saludar uno a uno a los primeros clientes del día.

Será que están todos en Zara. En la joya de la corona del grupo Inditex no hace falta ni preguntarlo. Hay un 40% de descuento generalizado en toda la tienda solo hoy. Así que son más de cien personas las que esperan en el Passeig de Gràcia, rato antes de que el local abra sus puertas, en este caso a las 10. Son, la mayoría, extranjeros, lo que explica que haya varias maletas evidentemente vacías para ser llenadas con lo que, para ellos, son verdaderas gangas.

El cuadro es tal que quienes lo protagonizan no paran de alzar el móvil para inmortalizarlo, quienes pasan de largo aprovechan para hacer lo mismo desde fuera y hasta las dependientas graban el momento de la entrada desde dentro. Acceso, por cierto, que ha tenido cuenta atrás improvisada por el público y hasta vítores y aplausos cuando les han permitido, al fin, ponerse manos a la obra. “Flipante como ha entrado la gente, aplaudiendo y todo”, le contaba, rato después, una trabajadora a un compañero que se había perdido la escena.

Paula Clemente

Quienes ahí estaban, ya están a otra cosa. Cargando de abrigos y jerséis las maletas vacías, cogiendo prendas sin mirar mucho por si acaso se agotan y deleitándose con los descuentos. “Es raro el cuello [de este jersey], pero, bah, son 20 euros”, le justifica una chica a su compañera de compras.

Protesta de los trabajadores

Que la tienda se vaya a pasar todo el día así de llena (o más, porque hace muchos viernes que esta zona de compras está abarrotada por las tardes y este ‘viernes negro’ no se espera sino más de lo mismo) da más alas aún a la causa que un centenar de trabajadores reivindicarán algunas horas más tarde frente a la misma puerta. El Comité de Empresa Europeo de Inditex ha convocado a los trabajadores de tienda y de las plataformas logísticas a movilizarse en varias ciudades para reivindicar a los Ortega y a la jefatura de la compañía en general que repartan con la plantilla los beneficios que no paran de recibir por su actividad.

Protesta de los trabajadores de Zara frente a la tienda de Passeig de Gràcia, en Barcelona / El Periódico

Fueron 5.800 millones de euros en 2024, según las cuentas anuales presentadas hace aproximadamente un año, un volumen que suponía un incremento del 9% respecto al año anterior. Y han sido casi 2.800 millones de euros en la primera mitad de 2025, en torno a un 1% más que en el mismo periodo de 2024. "¡Marta Ortega, afloja la cartera!", lanzan, a la presidenta de Inditex, los que están en Barcelona. "¡Inditex presume pero el sueldo no lo sube!", corean rato después.

“El reparto de beneficios continúa siendo una de las asignaturas pendientes del Grupo Inditex”, contextualizan desde CCOO de Catalunya. “Pese a que entre las plantillas de toda Europa late con fuerza el deseo de que la compañía española reconozca su esfuerzo más allá de las palabras de agradecimiento, la multinacional se niega a hacerlo”, se explican, refiriéndose a esos beneficios en “máximo histórico” de la primera mitad del año. “Los muy buenos resultados de Inditex no son solo fruto de una buena gestión empresarial”, son, prosiguen “resultado del esfuerzo de todas y todos”.