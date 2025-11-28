Finanzas personales
Cómo ahorrar hasta 600 euros con el método del día sin compras
Con esta simple estrategia podrás aumentar tu cuenta corriente sin mucho esfuerzo y darte un capricho a final de año
Esta es la regla de las 24 horas para ahorrar dinero y evitar compras impulsivas
El consejo de José Elías, multimillonario, para ahorrar: "Tienes que proteger el ahorro como a la vida"
Patricia Páramo
La idea de tener un día sin gastos al mes es simple: seleccionas un día específico del mes en el que te comprometes a no gastar dinero en absoluto. Es una estrategia efectiva y fácil de implementar para aquellos que buscan controlar su gasto y ahorrar más.
Si eres constante, al cabo de un año podrás tener unos 600 euros más en tu cuenta sin mucho esfuerzo. Vamos a contarte cómo llevar a la práctica este método de ahorro.
¿En qué consiste el método del día sin gastos para ahorrar?
- Planificación: Planifica con anticipación. Si sabes que tu día sin gastos se acerca, asegúrate de tener todo lo que necesitas en casa, como alimentos y otros artículos esenciales.
- Elimina tentaciones: Evita navegar por tiendas en línea o pasar por tiendas físicas. Mantente ocupado con actividades que no impliquen gastar dinero.
- Come en casa: Prepara tus comidas en casa con lo que ya tienes en la despensa o en el refrigerador.
- Transporte gratuito: Si debes desplazarte, intenta caminar, montar en bicicleta o usar cualquier forma de transporte que ya hayas pagado (como un pase de tránsito mensual).
- Entretenimiento gratuito: Opta por actividades gratuitas para entretenerte. Puedes leer un libro, ver una película en casa, pasear, hacer ejercicio o disfrutar de hobbies que no impliquen un gasto.
¿Cuándo es mejor hacer el día sin gastos?
Elige un día que sea conveniente para ti, pero que también sea un día en el que normalmente gastarías dinero. Por ejemplo, si sueles gastar más los fines de semana saliendo a comer o haciendo compras, elige un sábado o un domingo como tu día sin gastos.
¿Cuánto te permite ahorrar en un año?
Esto depende de cuánto gastarías normalmente en ese día específico. Supongamos que, en promedio, gastas 50 euros en un día típico entre comidas, cafés, transporte, compras y entretenimiento.
Ahorro en un mes: 50 euros
Ahorro en un año: 50 x 12 = 600 euros
Por supuesto, estos números pueden variar según tus hábitos de gasto y el costo de vida en tu área. Pero incluso pequeños ahorros sumados a lo largo del tiempo pueden acumularse significativamente.
Otros beneficios del día sin gastos
Además del ahorro monetario, un día sin gastos al mes también te ayuda a ser más consciente de tus hábitos de gasto, a valorar lo que ya tienes y a centrarte en actividades y experiencias que no se basan en el consumo.
