Zara convierte su tienda de la Avenida Diagonal en una 'boutique' piloto de diseño

Hace tiempo que vio claro Inditex que, si bien no podía (ni quería) prescindir de las tiendas físicas por mucho que creciera y creciera el negocio 'online', tampoco podía seguir como hasta entonces. De ahí que las tiendas Zara se parezcan cada vez menos a lo que eran. Esta filosofía llega este jueves a un momento cumbre al inaugurar esta cadena una 'boutique' de diseño en la Avenida Diagonal de Barcelona. La empresa le ha encargado el proyecto a Vincent Van Duysen, siendo una de las pocas veces que la compañía se ha apoyado en un arquitecto que no sea la gallega Elsa Urquijo o su propio equipo de diseño; ha invertido más de lo que suele en ella; y pretenden que sea la primera de varias, siempre que confirmen que el concepto funciona.

No se trata de remodelar de este modo todas las tiendas Zara, sino de empezar a tener propuestas distintas en función de la ubicación (centro comercial, zona de compras masiva o avenida de espíritu más lujoso, como es el caso) o de la ciudad, por ejemplo.

Ha sido el propio Van Duysen, responsable de algunas tiendas Ferragamo o Calvin Klein Jeans, entre otros proyectos del estilo, quien ha pormenorizado este jueves los detalles de este local en concreto, inauguración que ha contado con la participación del director de Zara España, Roberto Martín, y la asistencia de la propia Marta Ortega, presidenta de Inditex. El arquitecto belga había diseñado cuatro colecciones de Zara Home para la marca, pero es el primer proyecto de tienda que hace para el grupo.

Vista desde el exterior de la nueva tienda de Zara en la Avenida Diagonal de Barcelona / Zara

El comercio –un local de casi 1.000 metros cuadrados que lleva más de medio siglo funcionando entre la Avenida Diagonal y la calle Casanova– ha pasado 4 meses cerrado para reconvertirse en un espacio que, en esencia, quiere simular ser una casa. O, más bien, casi que una mansión-museo.

En qué se diferencia la tienda

Son una decena de estancias en total (además de los pasillos y dos recibidores decorados con dos esculturas también del artista belga), cada una con su estilo y tipo de ropa, siempre con un máximo de 3 o 4 prendas por cada una de las referencias, y todo dividido en dos grandes alas: la de ropa de mujer y la de ropa de hombre.

En varias de estas salas hay vitrinas con artículos destacados, para lograr ese toque museístico y aspiracional que empieza con un sillón central en la sala principal. Su función es doble: hacer pensar al cliente tanto en el sofá de una casa (en frente, tiene un espacio que emula donde se encontraría la chimenea) como en el banco central de la sala de un museo desde donde observar las obras de arte.

El área principal de la nueva tienda de Zara en la Avenida Diagonal de Barcelona / Zara

Cerca de esta estancia, una escalinata de madera funciona como puerta de entrada a la parte inferior de esta tienda, donde se encuentran 16 probadores que, desde fuera parecen armarios, pero dentro son cabinas de triple espejo e iluminación inteligente. También este piso están las cajas y el área de recogida de paquetes 'online'.

Colaboraciones a futuro

"Aquí somos capaces de mostrar nuestra mejor capacidad de diseño de interiores, exposición de producto y de experiencia de cliente", ha resumido, al inicio del recorrido, Roberto Martín. "El significado del lugar es dar una experiencia memorable a los clientes que lo vayan a descubrir", completaba Van Duysen, que ha reconocido estar abierto y más que dispuesto a llevar a cabo tantos proyectos de este tipo como Zara quiera.

"Iremos explorando proyectos", ha prometido Martín para terminar, dejando claro que, por mucho que sean con este arquitecto belga, tendrán cada una su propio sello. Esta, viene a decir, tenía mucho sentido tal como abre ahora por ser Barcelona y por ser la zona que es de Barcelona. Las prendas –y su precio– son las mismas que en cualquier otro Zara, subrayarán desde la cadena una vez apagados los micrófonos, el objetivo es dar una experiencia de compra diferencial y probar como cuaja la propuesta entre los clientes.