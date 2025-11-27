Este domingo, EL PERIÓDICO descubre las nuevas posibilidades de la tecnología en la agricultura

En su Tema del Domingo, EL PERIÓDICO descubrirá este fin de semana alguna de las posibilidades que está abriendo la implantación de nuevas tecnologías en el sector agrario español. En el marco del proyecto Nodos, una iniciativa del diario sobre la industria de la tecnología digital y las telecomunicaciones, explicaremos cómo gracias a la recopilación masiva de datos, la IA está convirtiendo lo que hasta ahora era un oficio duro y sin horarios en una actividad más eficiente, optimizada y segura. Y en los regadíos y la gestión de esa agua que tanto escasea es donde más y mejor se está notando la alianza entre tecnología y campo.

Como ejemplo de este proceso de renovación tecnológica, en la edición impresa de este domingo se destacarán tres ejemplos de proyectos punteros en el sector. Making Smart Agro Happen, (Haciendo realidad la Agricultura Inteligente), programa promovido por Telefónica Tech, propone un sistema que incluye sensores que monitorizan las condiciones de los cultivos, integra estos datos con información de satélite y con herramientas de inteligencia artificial optimiza la gestión y el riego. Bihox Smart Oxigen, de la compañía asturiana Waterhox, consiste en un sistema de oxigenación del agua de riego. Y Raindrop, de la empresa almeriense Ikos Tech, utiliza herramientas para automatizar el riego a través de un algoritmo de inteligencia artificial

Por su parte, el suplemento 'Entender más' tratará de responder a una pregunta que cada vez se plantean más españoles: ¿por qué hay tantos jóvenes que se declaran atraídos por el franquismo y la figura de Franco?

Hemos hablado con menores que declaran abiertamente su simpatía por el régimen franquista, del que destacan "el orden, la seguridad y la escasa presencia de inmigrantes que había en esos tiempos". Esto confiesan haberlo aprendido en las redes sociales o en comentarios en los institutos que ya se han normalizado entre el alumnado, como reconocen los profesores que hemos entrevistado. Los docentes destacan la "desinformación" que padecen los menores respecto a esa etapa de nuestra historia reciente y también señalan otro factor que explica este fenómeno: "Esa edad es muy rebelde y los chicos han descubierto que cantar el 'Cara al sol' pone muy nerviosos a los profesores, es una forma de provocarnos".

Esta tesis también la suscriben los expertos en esta materia, como el historiador Steven Forti, autor de ensayos sobre el auge de la ultraderecha en Europa, que destaca que este fenómeno no es estrictamente español, sino que se da en más países, y que está conectado con el "blanqueamiento" del ideario ultra que se ha producido en los últimos años.