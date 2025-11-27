Esta es la tecnológica catalana que prevé instalarse en Asturias (y estos son los empleos de alto perfil que creará)

La compañía tecnológica catalana ByteTravel, especializada en la gestión de visados para turismo y negocios, está ultimando la apertura de una sede en Asturias que contará con entre 15 y 20 empleados de alto perfil tecnológico, según confirmaron fuentes conocedoras. La ubicación definitiva aún debe concretarse, pero la empresa está sondeando localizaciones en las Cuencas, particularmente la del Caudal, donde explora espacios pertenecientes a Hunosa y la Sociedad para el Desarollo de las Comarcas Mineras (Sodeco).

ByteTravel fue fundada en Barcelona en 2021 por Axel Serena, veterano en el ámbito del emprendimiento digital, y desde entonces ha protagonizado una notable expansión. El año pasado empezó a cotizar en Bolsa, en la plataforma BME Scaleup, ideada para negocios con una probada senda de crecimiento. En el primer semestre de este año, la compañía logró unos ingresos de 7,6 millones de euros, un 59% más que un año antes. Actualmente cuenta con unos 70 profesionales en su sede de Barcelona, pero su desarrollo requiere de más efectivos. Serena ha elegido Asturias para su primera expansión productiva fuera de Cataluña (tiene oficina comercial en Madrid). La inversión rondará los 1,5 millones de euros.

ByteTravel prevé iniciar las contrataciones antes de que finalice el año. La empresa busca ingenieros informáticos con experiencia, a los que ofrecerá "buenas" condiciones económicas, indicaron las fuentes al tanto.

La empresa ya tiene vinculaciones con Asturias, puesto que uno de los miembros de su consejo de administración es el gijonés Pablo Martín, presidente de la tecnológica Izertis. Serena y Martín han colaborado en operaciones empresariales del sector digital.

Los planes de ByTravel en Asturias se detallarán en una visita que Serena realizará a la región el próximo 15 de diciembre.

