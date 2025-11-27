El 'sobre naranja' que podría salvar las pensiones en España: Suecia lo demuestra

Cada año, millones de suecos reciben un sobre -llamado Orange Envelope (sobre naranja)- enviado por la Pensionsmyndigheten, la oficina nacional de pensiones de Suecia, que resume cuánto han cotizado, cuánto han acumulado en pensión pública, y qué pensión podrían esperar en el futuro.

El sobre naranja no es un simple recibo: es una herramienta de transparencia e información individualizada. Incluye (según si aún trabajas o ya estás jubilado) el saldo acumulado en las cuentas de pensión (ingreso público y fondo de capitalización), el rendimiento de los fondos, los costes o comisiones, y una estimación de la pensión futura.

Sistema mixto

Desde la reforma del sistema sueco llevada a cabo en 1999-2000, el nuevo modelo de pensiones combinó un sistema de reparto nocional con un componente de capitalización, y optó por comunicar claramente a los ciudadanos su "saldo de pensión individual" mediante este sobre anual.

El propósito es doble:

Que cada persona conozca en todo momento lo que ha cotizado y lo que potencialmente recibirá , lo cual refuerza la responsabilidad individual sobre la jubilación.

, lo cual refuerza la responsabilidad individual sobre la jubilación. Que el sistema tenga mayores niveles de aceptación social y sostenibilidad: cuando todos saben lo que hay acumulado, las promesas vagas desaparecen, y los incentivos para trabajar más años o cotizar más están más claros.

Imagen de archivo de unos pensionistas relajándose en un parque. / ALBERT BERTRAN - ARCHIVO

Durante muchos años, Suecia mandó proyecciones anticipadas de pensión futura en ese sobre. Pero en 2025 decidió eliminar esa previsión de futuro: la agencia justificó que muchos interpretaban esas proyecciones como una "promesa segura", cuando en realidad son estimaciones sujetas a cambios.

¿Cómo podría adaptarse a España el modelo sueco?

España, con su sistema público dependiente del reparto y sin cuentas individuales claras para cada cotizante, podría beneficiarse de un modelo similar de transparencia. Algunas ideas clave para trasladar el sobre naranja a nuestra realidad:

Crear un estado individual anual para cada cotizante. Un documento (físico o digital) con cuánto ha cotizado, cuántos años, qué pensión pública le correspondería con la situación actual, y qué variables influyen.

Un documento (físico o digital) con cuánto ha cotizado, cuántos años, qué pensión pública le correspondería con la situación actual, y qué variables influyen. Incluir también la proyección estimada de pensión futura, con escenarios (conservador, medio, optimista) según actividad, años cotizados y reforma de la Seguridad Social.

con escenarios (conservador, medio, optimista) según actividad, años cotizados y reforma de la Seguridad Social. Comunicar de forma clara las reglas del sistema. Qué parte depende de reparto, qué parte de recaudación, cuál de contribuciones, cuánto peso tienen los años trabajados, etc. Esto ayudaría a generar confianza y previsibilidad .

Qué parte depende de reparto, qué parte de recaudación, cuál de contribuciones, cuánto peso tienen los años trabajados, etc. Esto ayudaría a generar . Utilizar el informe como una herramienta de educación financiera y previsión social. Permitir a los ciudadanos planificar su jubilación, decidir si prolongan su vida laboral, complementan con ahorro privado o se adaptan a distintas expectativas.

Ese nivel de información individualizada podría aumentar la percepción de justicia del sistema, reducir incertidumbres, y facilitar debates más informados sobre reformas necesarias.

Un sistema de pensiones al límite

Siguiendo el ejemplo de Suecia, no bastaría con enviar un sobre: el sistema de pensiones en España debería transformarse para que los datos reflejen una realidad sostenible.

Pensionistas pasean en Bilbao, en una fotografía de archivo. / EFE - LUIS TEJIDO - ARCHIVO

El sobre naranja ayuda a informarse, pero no garantiza una pensión alta. Eso sigue dependiendo de contribuciones, demografía, estructura del mercado laboral, decisiones políticas y equilibrios intergeneracionales.

Además, la proyección debe comunicarse como estimación, no como promesa. Al igual que en Suecia, existe el riesgo de confundir previsión con garantía. El reciente cambio de la agencia sueca al eliminar la proyección "segura" muestra ese peligro.

El sobre naranja sueco demuestra que la transparencia y la información individualizada no son detalles menores, sino cimientos de un sistema de pensiones moderno, sostenible y confiable.

En España, donde el debate de las pensiones es intenso y recurrente, un mecanismo similar podría aportar claridad, corresponsabilidad y una mejor relación entre ciudadanos y sistema.

Adaptar esa idea no significa duplicar el modelo sueco (implicaría reformas profundas) pero la lección está clara: un sistema más previsible, comprensible y personal puede ayudar a restaurar la confianza en las pensiones.