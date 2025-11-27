Ramón Adell (directivos de España): “Europa no será competitiva si tarda meses en decidir lo que EEUU resuelve en semanas"

Zaragoza se convierte este jueves en el epicentro del liderazgo empresarial con la celebración del XXIV Congreso de Directivos, que reúne a cerca de 2.000 ejecutivos y 400 jóvenes bajo el lema Europa: del diagnóstico a la acción. El foro está organizado por la Fundación CEDE (Confederación Española de Directivos y Ejecutivos), cuyo vicepresidente es Ramón Adell (Barcelona, 1958). El también catedrático de Economía de la Empresa de la UB y consejero de Naturgy y Oryzon Genomics destaca en esta entrevista el papel de Aragón como territorio adelantado a los cambios y defiende que la Unión Europea debe recuperar el sentido de urgencia para entrar en la era de las decisiones.

En la presentación del congreso afirmó que CEDE ha encontrado en Zaragoza un entorno donde los directivos son “motor de crecimiento y garantía de futuro”. ¿Qué ha visto exactamente aquí que no se encuentra en otros territorios?

Aragón propone para los próximos años un nivel de inversiones en sectores de gran valor añadido que la sitúan como una de las regiones líderes en Europa. No es ajeno a ello el espíritu de colaboración público-privada y el talante de apoyo a las empresas como motores de creación de riqueza que se percibe en las instituciones de la comunidad.

¿Qué impacto concreto espera que deje el congreso en Aragón?

El congreso reúne presencialmente a 2.000 directivos de toda España y a 400 jóvenes. Es una excelente oportunidad para conocer los proyectos de la comunidad en unos días en que Zaragoza es la capital de los directivos españoles.

¿Cómo se ve Aragón desde fuera en los círculos empresariales y directivos?

Como una comunidad dinámica que piensa y actúa con la vocación de adelantarse a un futuro y a un mundo apasionante, pero cada vez más incierto.

El lema de este año es “Europa: del diagnóstico a la acción”. ¿Qué acciones urgentes debería asumir la Unión Europea para dejar de hiperdiagnosticar y empezar a ejecutar?

Europa debe tener voz en la configuración de la nueva geopolítica. Pasar del diagnóstico a la acción requiere recuperar el sentido de urgencia y admitir que Europa será lo que los europeos queramos ser. Nos hemos obsesionado durante décadas en un mundo basado en reglas. Y hemos visto como el resto del mundo se obsesionaba por el poder. El gran instrumento para recuperar protagonismo es consolidar de verdad un auténtico Mercado Único. Hay que eliminar todas las trabas para que 450 millones de consumidores compartan un solo mercado. No estamos en ese punto y el tiempo apremia. El mundo va a necesitar a Europa como un elemento estabilizador.

En un contexto global marcado por la incertidumbre y la competencia, ¿qué habilidades nuevas exige hoy la dirección empresarial frente a las de hace una década?

La coherencia, la perseverancia y la transparencia siguen siendo los grandes atributos de cualquier directivo. Pero los nuevos tiempos acrecientan la importancia de ser flexibles y ágiles en la toma de decisiones. La gestión del talento en un entorno que cambia sus valores es también un reto diario.

Uno de los debates del congreso aborda la integración del mercado de capitales en Europa. ¿Qué está frenando realmente su unificación y qué consecuencias tiene para las empresas españolas?

Europa solamente compensará su deuda y el envejecimiento demográfico creciendo. Para crecer debe mejorar su productividad y ver a la inteligencia artificial como un medio para ello, sin una sobreregulación que frene una integración de los mercados de capitales que favorecería la financiación de grandes proyectos de inversión transformadores en clave europea. El mercado de capitales no es un fin en sí mismo; es una herramienta para ser más competitivos.

Hay un bloque dedicado a innovación empresarial. Desde su experiencia, ¿qué frena más la innovación en España (falta de cultura corporativa, la regulación o la aversión al riesgo)?

Son necesarias políticas que incentiven la innovación. España puede ser un excelente lugar para acumular talento investigador. Somos creativos y tenemos talento e imaginación en nuestros jóvenes. La regulación no debe ser dura; debe ser buena. La buena regulación es la que incentiva la innovación, no la que la frena. Y a veces en Europa se regula más que se incentiva.

"Aragón piensa y actúa con la vocación de adelantarse a un futuro y a un mundo apasionante"

La colaboración público-privada es clave para el crecimiento de un país o región. ¿Qué modelo funciona y cuál es el error habitual que se repite en España?

La colaboración público-privada no solamente es retórica. Debe ser real, estable y responsable. Para que sea un elemento transformador es esencial que se base en la confianza en que podemos avanzar mejor si avanzamos juntos.

El programa compara visiones entre Europa y Estados Unidos. ¿Qué cree que debe aprender Europa de EEUU para no perder la carrera de la competitividad?

Europa debe agilizar su estructura institucional. No es un buen camino pretender consolidar y armonizar en Europa para decidir con rapidez y a la vez incrementar la fragmentación en algunos países. Hay que cuestionar los dogmas y hacer compatible el crecimiento con la prosperidad compartida. No seremos competitivos si una decisión que en Estados Unidos se toma en semanas, en Europa precisa de meses de reuniones y pactos hasta conseguir consensos. Hay que superar la regla de la unanimidad si queremos avanzar.

CEDE agrupa a más de 170.000 directivos. ¿Qué preocupa más a este colectivo en 2025?

Preparar organizaciones capaces de decidir rápido, con ética y visión, en un mundo que cambia sin avisar.