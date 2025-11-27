Luz verde al plan urbanístico de la gran Terminal Logística Intermodal del Port de Barcelona

La Comissió de Territori de Catalunya ha aprobado este jueves el Pla Director Urbanístic (PDU) de la Terminal Logística Intermodal del Port de Barcelona, el instrumento que ordena y habilita el desarrollo del gran nodo ferroviario del área sur del recinto portuario. El visto bueno definitivo culmina seis años de trámites y activa la fase operativa de una de las infraestructuras logísticas más relevantes del Mediterráneo. "Vamos a construir el complejo ferroviario más grande del sur de Europa", ha proclamado el presidente de la autoridad portuaria, José Alberto Carbonell en la presentación del proyecto.

La terminal, planificada desde hace lustros, tanto en el Pla Delta de 1994 como en el Pla Territorial Metropolità de 2010, se concibe como una infraestructura supramunicipal desarrollada con consenso entre el puerto y los ayuntamientos de Barcelona y El Prat de Llobregat, con la participación del Govern y el asesoramiento de Barcelona Regional. Su función será facilitar el trasvase masivo de mercancías de la carretera al tren y reducir emisiones, congestión y accidentalidad, han asegurado sus impulsores. De hecho, ese diálogo con los municipios para los espacios verdes ha retrasado el calendario, ha admitido la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que a su vez preside la Comissió de Territori de Catalunya.

Terminal Nou Llobregat, ya en obras

La construcción del nodo ferroviario requerirá una inversión aproximada de 265 millones de euros. De este total, 70 millones corresponden a la Terminal Nou Llobregat, ubicada paralelamente al cauce actual del río y ya en obras desde hace meses; 150 millones financiarán las tres terminales proyectadas en el antiguo cauce del Llobregat; y 45 millones se destinarán a actuaciones complementarias al servicio de todo el sistema ferroviario. Después, las terminales se concesionarán, ha explicado Carbonell.

Las infraestructuras previstas en el PDU, junto con las ya operativas en el entorno —la terminal ferroviaria del Moll Prat (donde está Hutchison Ports BEST) y la Terminal C de expedición y recepción— configurarán un nodo de seis terminales que dará servicio al propio puerto y también a la Zona Franca, el Polígon Pratenc y las industrias del Baix Llobregat y el área sur de Barcelona. El enclave permitirá gestionar tráficos y reforzará la conexión con el corredor mediterráneo.

Trabajos junto al cauce del río Llobregat, de acceso a la terminal Nou Llobregat, en abril. / Ferran Nadeu

Corredor verde Parc Agrari-Montjuïc

El PDU incorpora la regulación urbanística de los suelos afectados por las nuevas infraestructuras y fija la creación de 24 hectáreas de nuevos espacios públicos verdes, una inversión asumida por el Port de Barcelona por valor de 26 millones de euros. Estos ámbitos conformarán el corredor verde Parc Agrari del Llobregat–Parc de Montjuïc, que conectará áreas logístico-portuarias, espacios naturales y entornos urbanos.

Los nuevos espacios se articularán en varios ejes de transición paisajística: los paseos perimetrales de la ZAL Barcelona y la ZAL Prat, el parc ZAL-Pratenc, el paseo perimetral del Polígon Pratenc, un espacio fluvial y nodo de conexión verde, el Parc de la Ricarda y el ámbito del camí de la Bunyola. La actuación, compartida entre el Port y la sociedad gestora de la ZAL (Cilsa), garantizará que el desarrollo ferroviario se integre ambiental y territorialmente.

Integración paisajística

La consellera de Territori ha asegurado que el PDU facilitará que el puerto "sea más eficiente, competitivo y sostenible, será un paso decisivo para que se pueda seguir creando nuestra puerta a Europa a través del Mediterráneo”.

Varios camiones trabajan en las obras de acceso a la nueva Terminal Nou Llobregat, en abril. / Ferran Nadeu

Por su parte, el presidente del puerto, ha añadido que el PDU "integra paisajísticamente las infraestructuras mediante corredores verdes".

El sector afectado por el PDU abarca 131 hectáreas, dentro de un ámbito total de estudio de cerca de 300. Con la aprobación definitiva, la Generalitat da por concluido un largo proceso de negociación institucional y participación pública, lo que abre el camino a las obras del nodo ferroviario y a la transformación del frente logístico metropolitano.

12% de mercancías por tren

Durante 2024, el Port de Barcelona movió 219.000 TEUs y 295.000 vehículos por tren. Con los datos hasta octubre, la previsión para 2025 es cerrar con un 12% de cuota ferroviaria en contenedores y un 45% en automóviles. Carbonell ha recordado que en el 2022 se alcanzó el 16% pero que las obras precisamente del corredor mediterráneo de los últimos años han perjudicado la cuota modal.

Cuando esté en funcionamiento el nuevo nodo, la autoridad portuaria calcula que podrá trasladar al ferrocarril hasta 640.000 contenedores y 46.000 semirremolques anuales.

Tramo acabado del trazado de acceso a la Terminal Nou Llobregat, aún en desuso, en una imagen del mes de abril. / Ferran Nadeu

El impulso al transporte ferroviario es una de las apuestas estratégicas del puerto barcelonés. En los últimos 10 años, esta política ha evitado más de 1,7 millones de trayectos de camión. Solo en 2024, las 11.000 circulaciones ferroviarias registradas permitieron retirar 155.000 camiones de la red viaria y evitar la emisión de 48.500 toneladas de CO₂, equivalente —según el puerto— a plantar 291.000 árboles.