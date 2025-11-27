España envejece rápido y en 2050 será el cuarto país de la OCDE con menos trabajadores por pensionista

España será en 2054 el cuarto país de la OCDE con una ratio menor de trabajadores por pensionista, solo superado por Corea, Japón e Italia. Actualmente, por cada pensionista hay casi tres adultos en edad de trabajar y en tres décadas esa proporción bajará a un pensionista por cada 1,3 adultos en edad de trabajar. Más personas dependientes del sistema público de pensiones y menos cotizantes aportando a la caja común, una tensión compartida con las principales economías occidentales, pero que en España será especialmente intensa y pondrá a prueba las costuras de la Seguridad Social.

La OCDE ha publicado este jueves su informe 'Pensions at a Glance', una revisión periódica del estado de los sistemas de pensiones de las principales economías del planeta. El mismo analiza uno de los principales retos que tienen por delante los mecanismos colectivos de protección social, que no es otro que el retiro de la generación de los 'baby boomers' y su relevo por grupos generacionales menos numerosos.

En España los 'boomers' han comenzado a jubilarse hace relativamente poco tiempo, en comparación con otros países donde el estallido demográfico posterior a la Segunda Guerra Mundial fue más temprano, y ahora se erige como una de las economías que más rápido envejece.

Según los datos del organismo, España será el país europeo que más va a envejecer en las próximas décadas y el incremento de la proporción de pensionistas por trabajador será similar al que experimentarán estados como la India, México o Indonesia, países hoy más jóvenes y con pirámides demográficas diferentes.

Los ancianos van ganando peso en el conjunto de la sociedad y ello requiere de más recursos por parte del sistema público, que funciona de manera solidaria entre generaciones. Es decir, los trabajadores actuales pagan las pensiones de sus predecesores, por más que el importe de las mismas se calcule en relación a la contribución de estos durante su vida laboral. El informe de la OCDE estima que España será el país de este grupo de 38 estados que dedicará una mayor proporción de su PIB a costear las prestaciones públicas: un 17%.

Si bien desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recuerdan que el organismo parte de las proyecciones del Ageing Report, que dicen que España alcanza en 2050 un nivel de gasto el 17,3% del PIB, si bien el propio documento del Ageing Report está algo desfasado dadas las últimas revisiones de la evolución del PIB. Las proyecciones más actualizadas señalan un nivel de gasto del 16,3% y la estimación del supervisor público en España, la AIref, lo cifra en un 16,1%.

Pendientes de los migrantes

La tasa de natalidad en España ha ido disminuyendo en los últimos años y si a nivel poblacional el país ha seguido creciendo solo se explica por la aportación de los migrantes. También a nivel laboral. Durante el último lustro, el 36% de los nuevos empleos creados los han asumido personas nacidas fuera de España y este colectivo supera ya los tres millones de cotizantes a la Seguridad Social.

Gabinetes de estudios como Funcas alertan de que esa llegada de migrantes no está siendo sufciente para compensar la transición demográfica y que "el envejecimiento ya está restando ingresos al IRPF y esa presión irá a más; si no se amplía la base fiscal", según recoge un documento publicado la semana pasada. Desde la entidad cuantifican que "se necesita un trabajador inmigrante por cada alta de jubilación para mantener la recaudación del IRPF".

Mantener esa recaudación fiscal será clave para, entre otros, poder sustentar el sistema público de pensiones, ya que actualmente la caja común no solo se sostiene de las cotizaciones, sino que también precisa de aportaciones directas del Estado vía Presupuestos. El Gobierno, no obstante, considera que informes como el de la OCDE tienden a "subestimar" la recepción de migrantes y confía en seguir atrayendo población joven de otros países durante las próximas décadas.