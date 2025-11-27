El mexicano David Martínez dimite como consejero de Sabadell tras la OPA fallida de BBVA

El mexicano David Martínez Guzmán, hasta ahora consejero dominical del Banco Sabadell, ha presentado este jueves su renuncia de su posición en la entidad catalana. Así lo ha informado el Sabadell a través de un comunicado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Martínez ha hecho efectiva su renuncia a través de una carta dirigida al presidente del Sabadell, Josep Oliu, que se ha trasladado a todos los miembros del Consejo de Administración del banco en su reunión celebrada hoy.

"En su carta, el señor Martínez Guzmán manifiesta que durante estos 12 años de participación en el Consejo ha presenciado una transformación del Banco y expresa su profundo agradecimiento por el éxito rotundo que tanto el Presidente como los competentes equipos que han trabajado para el Banco han conseguido", reza el comunicado.

El único consejero díscolo

El empresario mexicano, dueño del fondo Fintech Investments, posee el 3,88% del capital social del Sabadell, siendo el mayor accionista individual de Banco Sabadell, y tercero en términos generales, tras BlackRock (6,99%) y Zurich (4,94%). El pasado 30 de septiembre, Martínez la unanimidad de voto en el consejo de administración de la entidad, del que formaba parte para anunciar su intención de acudir a la OPA de BBVA.

"He decidido participar en la oferta presentada por BBVA porque considero que la futura consolidación en España de ambas instituciones dará lugar a una entidad aún más competitiva y rentable y con mayor potencial de revalorización", declaró entonces Martínez en un comunicado emitido por Banco Sabadell a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Lo cierto es que no se trataba del primer aviso que Martínez daba sobre la atracción que le generaba la OPA. El 12 de septiembre, cuando el consejo ya rechazó por primera vez la OPA, Martínez afirmó que la operación de BBVA era una estrategia "acertada", pero pedía al banco que reconsiderara el precio.

Martínez entró en el capital de Banco Sabadell en el año 2013. Un año después, el mexicano se incorporó al consejo de administración de Sabadell en calidad de dominical. Doce años después, deja de formar parte del consejo de la entidad, y se desconoce qué sucederá con su participación en el banco.

El mexicano más influyente de Wall Street

David Martínez nació en Monterrey, hace 68 años. Estudió Ingeniería Mecánica y Eléctrica en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una maestría en la Harvard Business School y Filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana. El empresario empezó a cimentar su fortuna en los años ochenta, cuando fundó la compañía Fintech Advisory, especializada en la gestión de deuda corporativa y soberana. Las operaciones de la compañía, al igual que su residencia, se encuentran principalmente entre Londres y Nueva York.

Es descrito como "el mexicano más influyente de Wall Street", y gran parte de sus inversiones se encuentran, curiosamente, en Argentina, donde tuvo mucho protagonismo en la reestructuración de la deuda soberana del país que tuvo lugar en 2013. Además, Martínez tiene una gran vinculación con la familia Kirchner, a la que pertenecen dos presidentes de Argentina: el ya fallecido Néstor Kirchner, presidente entre 2003 y 2003, y su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, presidenta entre 2007 y 2015. Sin embargo, no acostumbra a aparecer en público, pues apenas hay fotografías suyas.

A pesar de su perfil bajo, se sabe que el empresario ha tomado participaciones significativas en numerosas empresas, especialmente establecidas en su país de origen, México. Entre ellas destaca un 7,48% de Televisa, una de las empresas de telecomunicaciones más importantes de México. Además, cuenta con presencia en el accionariado de Vitro, una compañía del sector del vidrio, o Cemex, una multinacional enfocada en el sector de la construcción. Según la lista Forbes, el empresario acumula una fortuna superior a los 4.000 millones de dólares