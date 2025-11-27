Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Familia laboral

José Elías, sobre contratar a familiares en tu empresa: "Es una trampa emocional"

El dueño de La Sirena compartió una nueva reflexión en X, antes conocido como Twitter

José Elías, empresario multimillonario: "La Sirena cuesta 300.000 euros y solo saco 30.000 euros de beneficio al año"

José Elías opina sobre contratar a algún familiar.

José Elías opina sobre contratar a algún familiar. / X

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

José Elías es uno de los empresarios más destacados de España. El propietario de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha logrado reunir una considerable fortuna que lo coloca en el puesto 49 del ranking Forbes, con más de 900 millones de euros.

Numerosos jóvenes aspiran a seguir sus pasos. Por esta razón, el presidente de Audax Renovables suele participar con frecuencia en tertulias televisivas y también se ha consolidado como un 'coach' empresarial. Además, sus comentarios personales en X, antes conocida como Twitter, provocan un gran debate dentro de la sociedad española.

Familia y trabajo: cuándo decir sí y cuándo decir no

Una de las últimas opiniones del empresario está dando mucho de qué hablar en redes, y se trata de la opción de contratar a algún miembro de la familia en la empresa en la que trabajas. No tiene dudas de que "es una trampa emocional", dejando claro que "casi siempre sale caro".

No obstante, reconoce en la red social de Elon Musk que "todos hemos padecido una crisis o un mal momento. Y cuando ves que a alguien de tu familia le hace falta, hay que ayudar".

"Como empresario, mi forma de arrimar el hombro es echarles una mano y darles trabajo. Pero luego llegan los problemas", destapó en X.

El principal motivo que otorgó es que "en la empresa eres el jefe, pero en casa sigues siendo el primo que viene a la paella", algo que acaba afectando a corto y largo plazo. Por esta simple razón, el dueño de La Sirena reveló que es una situación que intenta a evitar a toda costa.

Aunque es conocedor de que es muy fácil caer en la trampa, debido a que "contratas por ayudar, no por necesidad".

No obstante, el multimillonario sentenció diciendo que "mezclar familia y trabajo puede parecer lo correcto cuando alguien lo necesita, pero casi siempre termina siendo incómodo para todos".

TEMAS

