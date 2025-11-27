Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LA MAYOR SUBIDA EN AÑOS

Estos serán los sueldos de los 3,5 millones de funcionarios tras el nuevo pacto del Gobierno

El acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos más representativos dibuja una subida acumulada del 11,4% entre 2025 y 2028, con efectos retroactivos desde enero de 2025 y mejoras adicionales en complementos y condiciones laborales

El SEPE busca trabajadores para una de las profesiones más demandadas: hasta 27.000 euros anuales de sueldo

Imagen de archivo de funcionarios públicos atendiendo en la delegación de Hacienda de Madrid. EFE/Ángel Díaz

Imagen de archivo de funcionarios públicos atendiendo en la delegación de Hacienda de Madrid. EFE/Ángel Díaz / EFE - Ángel Díaz - Archivo

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

El Gobierno y los sindicatos encaminan un acuerdo histórico que revaloriza los sueldos de los más de 3,5 millones de empleados públicos en España.

El incremento total pactado, del 11,4% entre 2025 y 2028, pone fin a años de congelación salarial y busca aliviar la pérdida de poder adquisitivo acumulada.

¿Cómo se distribuirán las subidas?

  • Diciembre de 2025: primera subida del 2,5%, abonada con carácter retroactivo desde el 1 de enero.
  • 2026: nuevo aumento del 1,5% fijo, más un 0,5% variable si el IPC anual supera el 1,5%. Esa parte variable se pagará a comienzos de 2027.
  • 2027: un 4,5% de subida.
  • Enero de 2028: incremento final del 2%, completando el alza acumulada del 11,4%.

Según los sindicatos, este plan permite recuperar alrededor de un 2,9% del poder adquisitivo perdido tras años de estancamiento.

¿Qué ganarán de media los funcionarios por grupo?

Aunque las retribuciones reales varían según complementos (antigüedad, destino y puesto), como destacan los portales especializados en empleo público, los consensos sindicales ya estiman los rangos que podrían alcanzarse hacia 2028 para los grupos mayoritarios:

  • Subgrupo A1: alrededor de 37.800 euros anuales, unos 3.800-3.860 euros más al año que ahora.
  • Grupo B: unos 33.590 euros al año, con incrementos cercanos a 3.447 euros.
  • Grupo C1: cerca de 31.393 euros anuales.
  • Grupo C2: aproximadamente 29.214 euros al año.

Estos valores coinciden con los que recogen los análisis de los sindicatos: los subgrupos con mayores responsabilidades y competencias verán las subidas más sustanciales, mientras los escalones básicos mejorarán, pero con incrementos más moderados.

Según algunos medios, esos importes de "final de camino" (es decir, con el 11,4 % ya aplicado) podrían permitir a muchos funcionarios cobrar "casi 3.200 euros al mes en 14 pagas".

Condiciones laborales y plantilla

El pacto no se limita al dinero. Las condiciones de empleo también mejoran. Entre las medidas acordadas están:

  • Reducción de la temporalidad. Se reforzarán las plantillas para disminuir la precariedad.
  • Agilización de los procesos selectivos y promoción interna.
  • Actualización de complementos, permisos, condiciones de jubilación, así como medidas de conciliación, igualdad y salud laboral.

El resultado podría mejorar notablemente la calidad del empleo público: no solo suben los sueldos, sino que se busca transformar la estructura de la plantilla, favorecer la estabilidad, modernizar la administración y fortalecer la prestación de servicios a la ciudadanía.

Tensiones sindicales

El incremento total del 11,4% llega después de un período prolongado de tensiones sindicales, peticiones de revalorización y congelaciones salariales. Fuentes del Gobierno subrayan que la elevación desde la propuesta inicial del 10% hasta esta cifra ha sido una concesión para desbloquear la negociación.

El Gobierno plantea una subida salarial fija para los funcionarios del 10 % entre 2025 y 2028

Imagen de archivo de una de las manifestaciones de los sindicatos para la subida salarial de los funcionarios. / ARCHIVO

Al mismo tiempo, los sindicatos han logrado vincular parte de los aumentos al IPC, lo que contribuye a que la subida no se diluya frente a la inflación.

Sin embargo, siguen abiertas las dudas sobre si esta revalorización será suficiente (especialmente para los escalones más bajos) frente a la subida general de precios de los últimos años, y sobre si los complementos y pluses serán variables entre comunidades autónomas y cuerpos.

En conjunto, este pacto representa un paso importante hacia la recuperación del poder adquisitivo de los funcionarios y una apuesta por reforzar la administración pública. Pero muchas de las mejoras (complementos, plantilla, recortes de temporalidad) dependerán de la buena ejecución del acuerdo en los próximos años.

