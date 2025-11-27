Estos serán los sueldos de los 3,5 millones de funcionarios tras el nuevo pacto del Gobierno

El Gobierno y los sindicatos encaminan un acuerdo histórico que revaloriza los sueldos de los más de 3,5 millones de empleados públicos en España.

El incremento total pactado, del 11,4% entre 2025 y 2028, pone fin a años de congelación salarial y busca aliviar la pérdida de poder adquisitivo acumulada.

¿Cómo se distribuirán las subidas?

Diciembre de 2025: primera subida del 2,5% , abonada con carácter retroactivo desde el 1 de enero.

primera subida del , abonada con carácter retroactivo desde el 1 de enero. 2026: nuevo aumento del 1,5% fijo , más un 0,5% variable si el IPC anual supera el 1,5%. Esa parte variable se pagará a comienzos de 2027.

nuevo aumento del , más un si el IPC anual supera el 1,5%. Esa parte variable se pagará a comienzos de 2027. 2027: un 4,5% de subida.

un de subida. Enero de 2028: incremento final del 2%, completando el alza acumulada del 11,4%.

Según los sindicatos, este plan permite recuperar alrededor de un 2,9% del poder adquisitivo perdido tras años de estancamiento.

¿Qué ganarán de media los funcionarios por grupo?

Aunque las retribuciones reales varían según complementos (antigüedad, destino y puesto), como destacan los portales especializados en empleo público, los consensos sindicales ya estiman los rangos que podrían alcanzarse hacia 2028 para los grupos mayoritarios:

Subgrupo A1: alrededor de 37.800 euros anuales , unos 3.800-3.860 euros más al año que ahora.

alrededor de , unos 3.800-3.860 euros más al año que ahora. Grupo B: unos 33.590 euros al año , con incrementos cercanos a 3.447 euros.

unos , con incrementos cercanos a 3.447 euros. Grupo C1: cerca de 31.393 euros anuales.

cerca de anuales. Grupo C2: aproximadamente 29.214 euros al año.

Estos valores coinciden con los que recogen los análisis de los sindicatos: los subgrupos con mayores responsabilidades y competencias verán las subidas más sustanciales, mientras los escalones básicos mejorarán, pero con incrementos más moderados.

Según algunos medios, esos importes de "final de camino" (es decir, con el 11,4 % ya aplicado) podrían permitir a muchos funcionarios cobrar "casi 3.200 euros al mes en 14 pagas".

Condiciones laborales y plantilla

El pacto no se limita al dinero. Las condiciones de empleo también mejoran. Entre las medidas acordadas están:

Reducción de la temporalidad. Se reforzarán las plantillas para disminuir la precariedad.

Se reforzarán las plantillas para disminuir la precariedad. Agilización de los procesos selectivos y promoción interna.

y promoción interna. Actualización de complementos, permisos, condiciones de jubilación, así como medidas de conciliación, igualdad y salud laboral.

El resultado podría mejorar notablemente la calidad del empleo público: no solo suben los sueldos, sino que se busca transformar la estructura de la plantilla, favorecer la estabilidad, modernizar la administración y fortalecer la prestación de servicios a la ciudadanía.

Tensiones sindicales

El incremento total del 11,4% llega después de un período prolongado de tensiones sindicales, peticiones de revalorización y congelaciones salariales. Fuentes del Gobierno subrayan que la elevación desde la propuesta inicial del 10% hasta esta cifra ha sido una concesión para desbloquear la negociación.

Imagen de archivo de una de las manifestaciones de los sindicatos para la subida salarial de los funcionarios. / ARCHIVO

Al mismo tiempo, los sindicatos han logrado vincular parte de los aumentos al IPC, lo que contribuye a que la subida no se diluya frente a la inflación.

Sin embargo, siguen abiertas las dudas sobre si esta revalorización será suficiente (especialmente para los escalones más bajos) frente a la subida general de precios de los últimos años, y sobre si los complementos y pluses serán variables entre comunidades autónomas y cuerpos.

En conjunto, este pacto representa un paso importante hacia la recuperación del poder adquisitivo de los funcionarios y una apuesta por reforzar la administración pública. Pero muchas de las mejoras (complementos, plantilla, recortes de temporalidad) dependerán de la buena ejecución del acuerdo en los próximos años.