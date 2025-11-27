Eric Ponce, emprendedor, sobre el increíble margen de beneficio de una máquina de café: "Tenemos un 65%"

Eric Ponce es un emprendedor y creador de contenido español que ha ganado notoriedad en los últimos años por su capacidad de crear proyectos digitales y su influencia en el mundo empresarial. Además, su relación con el multimillonario José Elías, fundador de Audax Renovables, ha reforzado su perfil, mostrando que Ponce no solo crea contenido, sino que también construye negocio.

Ponce, en su pódcast, habla del café. El emprendor explica el margen de beneficio que tiene este producto sobre el resto, cuando es preguntado, por ejemplo, sobre la comparación con una máquina de vending. “El café es el que tiene más margen de mejora. Porque el coste de un café, tanto para mí, como en un bar, con un kilo de café, puedes sacar unos 100 cafés más o menos”. Ponce ve en el café una oportunidad para optimizar costes y maximizar beneficios, sin sacrificar la calidad o la accesibilidad.

Las cuentas de Ponce: un negocio rentable

"Si sacas la cuenta que un kilo de café del que ponemos nosotros cuesta en torno a 20 euros, sacas 20 céntimos por café. El vaso, la paletina, el azúcar, el agua y la luz, vienen a ser otros 10 céntimos más. Entonces, nosotros, el coste del café está en torno a 35 céntimos. Nosotros lo tenemos a la venta a 80 céntimos. De cara al año que viene lo tenemos que subir porque se nos ha quedado un poco justo", desglosa con detalle.

Pero su modelo no se basa solo en el café como producto aislado. Ponce destaca la recurrencia del consumo. "¿Qué pasa? El café, primero, es un recurrente fijo, yo sé que cada mes vendo 500 cafés… y además haces un 'cross selling', porque te vendo el café y compras unos palillos o compras otra cosa, entonces sería un poco de reclamo también. Tenemos un 65 % más o menos de beneficio", dice. De esta manera, su negocio usa el café como gancho para atraer clientes y generar ventas adicionales.

Este planteamiento demuestra una estrategia clara: usar el café como producto de entrada (económico) y, a su vez, convertir ese tráfico en oportunidad de venta de otros productos. Esa filosofía no solo optimiza los márgenes, sino que amplía el valor por cliente, transformando cada venta de café en una puerta para más negocio.

El café, uno de los productos más consumidos

Para ponerlo en contexto, hay que observar el consumo de café en España. Según los datos, cada español consume una media de 4,22 kg de café al año, lo que equivale a unas 562 tazas por persona. Además, en España se consumen más de 67 millones de tazas cada día, con casi dos terceras partes de ese volumen procedente de los hogares.

Este volumen masivo de consumo convierte al café en un negocio con un enorme potencial. Para Ponce, entrar en este mercado no es un capricho: es una oportunidad estratégica.