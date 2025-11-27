Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ENCUENTRO DE LAS CCAA

Sigue en directo la tercera y última jornada del foro España 360: vivienda y empleo, a debate

El encuentro da voz durante tres días a dirigentes políticos de las comunidades autónomas, empresarios y expertos en busca de ideas y soluciones para los principales desafíos que afronta el país en la actualidad

Javier Quintana | Víctor Rodríguez

Madrid
El grupo de comunicación Prensa Ibérica, al que pertenece este periódico, celebra en Madrid el foro España 360, que da voz durante tres días a dirigentes políticos regionales, empresarios y expertos en busca de ideas y soluciones para los principales desafíos que afronta el país en la actualidad. Tras la intervención de Jorge Azcón (Aragón) y Alfonso Rueda (Galicia), hoy es el turno de los presidentes autonómicos Salvador Illa (Cataluña), Marga Prohens (Baleares) y Adrián Barbón (Asturias), que participan en una cita que tiene por objetivo identificar las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos, compartir aprendizajes y conectar a España a través de una conversación entre autonomías.

