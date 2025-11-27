De vendedora en El Corte Inglés a presidenta de la compañía: quién es Cristina Álvarez

El Corte Inglés, el gigante de la distribución española, se prepara para un cambio en la cúpula que marca tanto la continuidad familiar como el inicio de una nueva etapa estratégica.

El Consejo de Administración ha aprobado por unanimidad el nombramiento de Cristina Álvarez Guil (57 años) como su nueva presidenta no ejecutiva, un cargo que asumirá formalmente el próximo 15 de enero de 2026.

Este movimiento se produce a propuesta de su hermana, Marta Álvarez, quien, tras seis años de gestión y de pilotar el saneamiento financiero del grupo, ha decidido ceder el testigo de forma "personal y voluntaria".

Marta Álvarez continuará, no obstante, vinculada estrechamente a la toma de decisiones como miembro del Consejo y de la Comisión de Seguimiento, centrando su experiencia en la dirección estratégica de áreas clave como Marcas Propias, Moda y Hogar.

Una trayectoria forjada en la base del negocio

Cristina Álvarez, licenciada en Ciencias Económicas, representa la personificación de la cultura del esfuerzo inculcada por su padre adoptivo, Isidoro Álvarez. Su trayectoria profesional en el grupo no fue de despacho directo. Al igual que su hermana Marta, empezó desde la base como vendedora en diversos departamentos.

Esta experiencia le ha conferido un conocimiento profundo del retail y del tejido social de la compañía. Durante sus 25 años de trayectoria ha mantenido un contacto directo y constante con todas las fábricas, tiendas y emplazamientos que dependen del grupo, algo fundamental para la gestión de un modelo tan complejo como el de los grandes almacenes.



Esta visión interna, ajena a los focos mediáticos que a menudo rodearon a su hermana, será su mayor activo en el nuevo rol.

En el ámbito personal, Cristina está casada con el empresario Íñigo Álvarez-Valdés, socio y cofundador de la consultora Astex, y es madre de dos hijos.

Solidez financiera y plan de inversiones

El relevo en la presidencia se produce en un contexto de mejora continua para el grupo. La gestión de Marta Álvarez deja unas cuentas saneadas y listas para afrontar la necesaria transformación digital.

Según los resultados del último ejercicio fiscal, El Corte Inglés registró un beneficio neto de 512 millones de euros y alcanzó un volumen global de ingresos de 16.675 millones de euros.

Además, la compañía ha destacado la reducción de su deuda financiera neta, situándola en 1.738 millones de euros, lo que representa 1,4 veces sobre ebitda.

La nueva presidenta no ejecutiva tendrá como misión fundamental velar por la ejecución del recién aprobado Plan Estratégico 2025-2030, un ambicioso programa que contempla una inversión de 3.000 millones de euros destinada a la remodelación de centros, el refuerzo logístico y la aceleración de la omnicanalidad.

La fuerza de la acción unida

Las hermanas Álvarez mantienen su papel como accionistas principales a través de la sociedad IASA, que controla un 15% del capital del grupo.



No obstante, la principal fuerza accionarial recae en la Fundación Ramón Areces, que ostenta cerca del 40% del capital y cuyo patronato presiden y controlan ambas.

La sucesión es un mensaje de estabilidad y sintonía total en la dirección estratégica del holding familiar, que busca consolidar su posición en el mercado retail en plena revolución tecnológica.

Cristina Álvarez, con su perfil más discreto y de gestión pegada al terreno, se convierte así en la figura clave para garantizar que la ejecución del nuevo plan cumpla los objetivos económicos marcados hasta 2030.