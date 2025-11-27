Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Neobancos

CityXerpa y Andbank impulsan el pago con Bizum en los comercios de Andorra

EP

Andorra
CityXerpa y Andbank han impulsado el pago con Bizum en los comercios de Andorra que usen la plataforma CityXerpa Pay, informan en un comunicado conjunto este miércoles.

Los pagos se podrán realizar directamente desde el TPV, lo que permite a los comercios ofrecer un método de pago "rápido, familiar y muy extendido" entre los consumidores.

Los comercios tendrán una comisión bancaria del 0% en los pagos con Bizum, tanto en la plataforma como en el TPV, en virtud del acuerdo con Andbank para impulsar la digitalización del comercio local.

