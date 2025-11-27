Café para 2.230 congresistas

La acústica de la imponente sala Mozart del Auditorio de Zaragoza es bien reconocida, hasta el punto que se la considera una de las mejores del mundo. Ese escenario se ha llenado este jueves con la presencia de 1.800 asistentes al Congreso de Directivos CEDE, por una parte, y con los ‘vibratos’ operísticos del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

El ministro ha sido uno de los primeros en intervenir en una jornada que lleva por título ‘Europa: del diagnóstico a la acción’ y donde Isidro Fainé, como presidente de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, ha ejercido de anfitrión. Hereu estaba en la capital aragonesa desde el miércoles, cuando participó en el acto de colocación de la primera piedra de la futura gigafactoría de baterías de Stellantis en Figueruelas.

El ministro ha aprovechado el acto para recordar que acaba de cumplir dos años desde su nombramiento en el cargo y se ha animado ante los ejecutivos a hacer recuento estadístico de su actividad hasta la fecha: Hereu suma, según ha enumerado, 300 reuniones con sectores industriales, ha asistido a 200 eventos y ha hecho 110 visitas a empresas.

En un acto presentado por y para los 1.800 directivos llegados de toda España, Hereu ha sido uno de los escasos políticos en subir al escenario, pero no el único: le ha precedido la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, del PP, que ha presumido del momento dulce que vive la capital aragonesa y ha entrado en el debate sobre la fiscalidad territorial para presumir de la normativa vigente en el municipio: “Con el permiso de Madrid, somos la ciudad con mejor fiscalidad”.

El presidente de la organización del Congreso, Fernando Rodrigo, ha lanzado otros mensajes que forman parte del ‘core’ del discurso empresarial, cargando contra el exceso de burocracia, alertando sobre el ausentismo laboral y reivindicando la función del sector privado. “El auténtico escudo social no son ni los sindicatos ni los gobiernos, somos las empresas”, ha manifestado. Rodrigo ha querido recordar también una frase de Winston Churchill: “Algunos miran a la empresa como al tigre depredador al que abatir, otros como a la vaca a la que ordeñar; pocos la ven como lo que es: el caballo que tira del carro”.

Pero una de las grandes ovaciones de la mañana no se la ha llevado Churchill, sino un anónimo empresario aragonés. La historia se ha relatado durante la mesa redonda titulada ‘El compromiso de Aragón’, con Susana Alejandro (Grupo Saica), Benito Tesier (Brembo Iberia) y Jorge Costa (Costa Food Group), y ha traído al congreso la vivencia de un emprendedor maño que acababa de casarse y se disponía a empezar el viaje de novios en Teruel. Al rato de salir, y cuando estaba ya a 30 kilómetros de Zaragoza, comunicó a su mujer que tenía que volver a la capital: “Me he olvidado los prospectos publicitarios”.

Europa e innovación

El acto ha mirado también a la macroeconomía y a las instituciones europeas y ha contado para ello con la presencia virtual del ex primer ministro de Italia Enrico Letta o del vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. También ha abordado la importancia de la innovación en un panel con Daniel Tugues (Veolia), Suzana Curic (Amazon) y Alfons Buxó (Deloitte). Francisco Reynés, presidente de Naturgy, o Marc Murtra, su homólogo en Telefónica, lugartenientes ambos de la galaxia empresarial de La Caixa, han participado en la jornada para analizar el futuro de la energía y las telecomunicaciones en Europa.

Cuando pasaba un cuarto de hora sobre las 11.00, el Congreso de Directivos se ha enfrentado al imponente reto logístico de servir 2.230 cafés de forma prácticamente simultánea durante la pausa prevista, en un cálculo que incluye a los 1.800 directivos presentes y a 430 alumnos que asistían en paralelo al Encuentro de Jóvenes organizado por la misma CEDE.

La jornada ha contado también con la intervención de Rebeca Romero, presidenta de la Independent Comunity Bankers of America, del también ex primer ministro italiano Mario Monti y se ha cerrado con palabras de Isidre Fainé, presidente de La Caixa y de CEDE, y del presidente de Aragón, Jorge Antonio Azcón.

El congreso se ha cerrado con un anuncio: tras Zaragoza, la próxima reunión de directivos españoles se celebrará en Barcelona.