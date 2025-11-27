Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rebajas

Xavi Abat, abogado, enseña cómo detectar si te están engañando con los descuentos del Black Friday: “Muchos comercios simulan rebajas pero los precios son los de siempre”

El experto recuerda que las sanciones por publicidad engañosa "van desde los 3.000 hasta el millón de euros”

La OCU recuerda a la población la mentira del Black Friday: son descuentos ficticios

¿Fuiste al concierto de Anuel AA en Barcelona y acabó antes de tiempo? Xavi Abat, abogado, explica cómo reclamar

Descuento del 60% en el Black Friday

Descuento del 60% en el Black Friday / Oscar Bayona / RG7

Cristina Sebastián

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Nos encontramos a las puertas del Black Friday y miles de personas esperan que llegue el día para poder disfrutar de las ofertas. En cambio, mucha otra gente piensa que estas rebajas son una estafa en la que los precios no bajan realmente.

El abogado Xavi Abat ha compartido un vídeo, en su cuenta de Tiktok, donde explica cómo detectar si un comercio te está mintiendo con los descuentos del Black Friday.

Historial de precios

“Muchos comercios simulan rebajas pero los precios son los de siempre”, comienza diciendo Abat.

Para comprobar si realmente han bajado el precio de sus productos, el abogado comparte webs como Idealo u Honey, que te permiten consultar el historial de precios de los últimos 30 días de diferentes tiendas.

Abat asegura que “la ley obliga a que el precio rebajado se compare con el más bajo en los últimos 30 días. Si no, están incumpliendo la normativa”.

@xavi_abat ¿Te están engañando con los descuentos del Black Friday? 🧐 Muchos comercios suben el precio unos días antes… para luego “bajarlo” y venderte un falso -20%. Pero esto se puede detectar fácilmente. 👇 Usa estas webs para ver el historial REAL del precio: 🔹 Keepa (Amazon) 🔹 CamelCamelCamel (Amazon) 🔹 Idealo (todas las tiendas) Si ves que el “precio rebajado” es el mismo de hace una semana… ¡falso descuento! 🚨 ¿Y qué puedes hacer? 📌 Reclamar al comercio por publicidad engañosa 📌 Denunciarlo ante Consumo (OMIC o tu CCAA) 📌 Guardar capturas del historial de precio como prueba 👉 La ley obliga a que el precio rebajado se compare con el más bajo de los últimos 30 días. Si no, están incumpliendo la normativa. Sígueme para más contenido jurídico y consejos útiles 👇 Y en esta web: xaviabat.es/guias-black-friday tienes mi oferta de Black Friday. 💥 #elabogadodetiktok ♬ Inspiring Violins - D'MICHEL LEB & soul frequency

¿Qué hacer en caso de estafa?

Si detectamos que nos han estafado con los descuentos del Black Friday, Abat recomienda, en primer lugar, realizar una reclamación a la tienda para que apliquen el precio real de la oferta o, en su lugar, abonen la diferencia.

Si esta reclamación no obtiene resultados, el abogado explica que se puede denunciar al comercio por publicidad engañosa. Además, esta denuncia se puede presentar ante los organismos de consumo y solicitar una inspección al establecimiento implicado.

Abat recuerda que “la ley de defensa de consumidores y usuarios establece sanciones que van desde los 3.000 hasta el millón de euros”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Treball detecta 79 trabajadores turcos 'sin papeles' en las obras del Camp Nou e impone una multa de 1 millón de euros
  2. Catalunya se prepara para un invierno con temperaturas altas y lluvias en el litoral
  3. Ábalos denuncia a Atresmedia y alerta a la DGT por un presunto estacionamiento ilegal
  4. David, dueño de un negocio de máquinas expendedoras: “Se necesita una inversión inicial de 14.000 euros”
  5. Marta Gracia, usuaria del bus de Barcelona: 'Viajar en transporte público requiere un mínimo de civismo y atención
  6. Jordi Puche, maestro: 'Parece que con 12 años los niños se hagan adultos de golpe para ir arriba y abajo en bus y comer a las cuatro de la tarde
  7. Rebelión en los institutos-escuela catalanes contra la orden de hacer clase todas las tardes
  8. El Gobierno ofrece subir el salario de los funcionarios un 2,5% este año y abonarlo en una 'super paga' de Navidad

Ximo Puig: "El concepto básico es el de lealtad federal"

Ximo Puig: "El concepto básico es el de lealtad federal"

Fainé pide "ejemplaridad y compromiso social" a los directivos

Fainé pide "ejemplaridad y compromiso social" a los directivos

Erdogan agradece al papa León su “posición fuerte” respecto Gaza

Erdogan agradece al papa León su “posición fuerte” respecto Gaza

La entrada de Ábalos en prisión merma la mayoría parlamentaria del Gobierno y da más poder a Junts

La entrada de Ábalos en prisión merma la mayoría parlamentaria del Gobierno y da más poder a Junts

Las contenciones mecánicas en las prisiones catalanas bajan un 22,4%

Las contenciones mecánicas en las prisiones catalanas bajan un 22,4%

Las telecos ultiman la subida de sus tarifas telefónicas en 2026

Las telecos ultiman la subida de sus tarifas telefónicas en 2026

La FAVB estima que al menos un 17% de las viviendas de Barcelona están "secuestradas" para usos especulativos

Un bar mítico de L’Hospitalet regala 100 kilos de patatas bravas

Un bar mítico de L’Hospitalet regala 100 kilos de patatas bravas