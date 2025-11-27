Xavi Abat, abogado, enseña cómo detectar si te están engañando con los descuentos del Black Friday: “Muchos comercios simulan rebajas pero los precios son los de siempre”

Nos encontramos a las puertas del Black Friday y miles de personas esperan que llegue el día para poder disfrutar de las ofertas. En cambio, mucha otra gente piensa que estas rebajas son una estafa en la que los precios no bajan realmente.

El abogado Xavi Abat ha compartido un vídeo, en su cuenta de Tiktok, donde explica cómo detectar si un comercio te está mintiendo con los descuentos del Black Friday.

Historial de precios

“Muchos comercios simulan rebajas pero los precios son los de siempre”, comienza diciendo Abat.

Para comprobar si realmente han bajado el precio de sus productos, el abogado comparte webs como Idealo u Honey, que te permiten consultar el historial de precios de los últimos 30 días de diferentes tiendas.

Abat asegura que “la ley obliga a que el precio rebajado se compare con el más bajo en los últimos 30 días. Si no, están incumpliendo la normativa”.

¿Qué hacer en caso de estafa?

Si detectamos que nos han estafado con los descuentos del Black Friday, Abat recomienda, en primer lugar, realizar una reclamación a la tienda para que apliquen el precio real de la oferta o, en su lugar, abonen la diferencia.

Si esta reclamación no obtiene resultados, el abogado explica que se puede denunciar al comercio por publicidad engañosa. Además, esta denuncia se puede presentar ante los organismos de consumo y solicitar una inspección al establecimiento implicado.

Abat recuerda que “la ley de defensa de consumidores y usuarios establece sanciones que van desde los 3.000 hasta el millón de euros”.