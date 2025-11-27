Bizum desafía al efectivo en España y acumula ya el 40% de los pagos entre particulares

La manera en que los españoles sacamos la cartera o, más bien, el móvil para pagar o "enviar un Bizum" ha cambiado drásticamente en los últimos años. La digitalización está revolucionando nuestros bolsillos, según un análisis realizado por el Banco de España (BdE) junto al Eurosistema.

El efectivo sigue siendo relevante, pero los nuevos métodos están ganando terreno, sobre todo en el comercio digital y las transacciones entre personas. ¿Es el paso previo al euro digital? Está por ver.

En las compras en comercio físico, el dinero en metálico aún es el principal protagonista, ya que seis de cada diez pagos todavía se realizan en efectivo. No obstante, la tarjeta y el móvil avanzan a pasos agigantados.

Tres de cada diez pagos se hacen con tarjeta y, lo más significativo, casi dos de cada diez se están realizando ya con dispositivos móviles.

Este último dato es la tendencia más destacable, pues el uso de smartphones para pagar casi se ha duplicado respecto al informe de 2022, según Isabel Rodríguez, de la división de Vigilancia y Análisis de Infraestructuras del BdE.

El móvil, un canal, no un instrumento de pago

Cuando usamos el móvil para abonar una compra, lo que realmente hay detrás es una tarjeta (de crédito, débito o prepago) que ha sido vinculada al dispositivo.

Imagen de recurso de una persona pagando un café con el móvil. / FREEPIK

Como aclara Álvaro Esandi, también de la división de Vigilancia y Análisis de Infraestructuras, el móvil es el canal a través del cual se inicia el pago, pero no el instrumento en sí. Es simplemente como un "cajón" donde guardamos la tarjeta digitalizada.

Esta dinámica se traslada al comercio online, donde, aunque la reina sigue siendo la tarjeta física (utilizada por el 50% de los españoles), soluciones como las wallets o carteras digitales (Google Pay, Apple Pay) están registrando los datos y ganando peso, desplazando poco a poco el pago manual de los dígitos de la tarjeta.

Bizum: 4 de cada 10 pagos entre particulares

Pero donde la revolución digital es más palpable es en los pagos P2P (persona a persona). El típico "ponemos un bote" ha sido sustituido por el "te hago un Bizum".

Aunque el efectivo todavía es la forma más utilizada, Bizum, que se basa en las transferencias inmediatas, está ganando terreno de forma acelerada.

Actualmente, cuatro de cada diez consumidores están utilizando esta plataforma para sus pagos entre particulares, evidenciando una "clara apuesta española por la digitalización y la innovación en los medios de pago".

Imagen de recurso de dos personas usando Bizum en sus móviles. / EL PERIÓDICO

Bizum simplifica el proceso al usar el número de teléfono en lugar del número de cuenta para identificar al beneficiario, un factor clave para su éxito.

El auge de estas soluciones va de la mano con la reciente entrada en vigor de un reglamento europeo que busca facilitar el uso de las transferencias inmediatas en toda la zona euro.

Esta normativa obliga a los bancos a ofrecer la posibilidad de realizar transferencias instantáneas 24/7 y que no puedan costar más que las transferencias tradicionales.

El usuario quiere "seguridad"

En este panorama de constante cambio, la seguridad es una inquietud fundamental para los usuarios al elegir un medio de pago.

Por ello, se han introducido medidas como la autenticación reforzada (PSD2) que exige dos factores para confirmar la identidad.

Persona usando un ordenador con tarjeta de crédito y haciendo compras online. / NIELSEN - ARCHIVO

El BdE, a través de su Departamento de Sistemas de Pago, promueve el buen funcionamiento de estos sistemas, asegurando que sean rápidos, sin interrupciones y con la confianza necesaria para la economía.

La gran banca y sus stablecoins

Mirando al futuro inmediato, la banca tradicional en España se está preparando para otro salto digital. Grandes entidades como BBVA, Santander y CaixaBank, junto a otros bancos europeos, están explorando la emisión de su propia stablecoin (una criptomoneda respaldada por dinero fiduciario como el euro) para liquidar transacciones digitales de forma instantánea y segura, buscando optimizar costes y ofrecer una alternativa a las nuevas monedas digitales de bancos centrales (CBDC) o a las propuestas de grandes tecnológicas.

Este movimiento de la banca consolidada busca asegurar su posición como intermediario principal en la era de los pagos tokenizados, llevando la digitalización un paso más allá de la tarjeta y Bizum.