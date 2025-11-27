Banco Santander elimina la comisión por envío de transferencias internacionales a particulares en app y web

Banco Santander permite desde este martes que sus clientes particulares realicen transferencias internacionales a través de la aplicación móvil y la web sin pagar comisión de emisión ni gastos SWIFT, sin importar el país de destino ni el importe.

Esta medida se enmarca en el objetivo de la entidad de ofrecer una banca más "sencilla, global y sin barreras", según ha informado en un comunicado.

El banco ha destacado que actualmente no existe en España ninguna otra entidad ni empresa de envío de remesas que ofrezca este servicio sin comisiones.

Con esta iniciativa, Santander busca facilitar las operaciones a un número cada vez mayor de clientes que envían dinero al extranjero, tanto dentro de Europa como a otros países fuera de la zona SEPA.

Hasta ahora, las transferencias internacionales fuera de SEPA -como a México, Colombia, China o Estados Unidos- estaban sujetas a comisiones y gastos SWIFT que en muchos casos alcanzaban los 50 euros, incluso en operaciones realizadas por canales digitales.

Con este cambio, Santander refuerza su liderazgo en servicios de pagos digitales y avanza en su estrategia de ofrecer una experiencia bancaria sin fronteras, mediante un proceso sencillo que acerca a sus clientes a familiares y amigos en cualquier parte del mundo.

A partir de la próxima semana, el banco también simplificará y reducirá las tarifas para transferencias internacionales fuera de SEPA realizadas desde oficinas, fijándolas en 20 euros para envíos de hasta 10.000 euros y en 50 euros para importes superiores.

Los clientes de Banco Santander ya fueron pioneros en España en el uso de pagos transfronterizos instantáneos entre particulares, realizados desde cuenta a cuenta mediante el número de móvil, sin necesidad de emplear tarjetas ni transferencias convencionales.

Gracias a la interconexión de soluciones de pago en España (Bizum), Italia (Bancomat) y Portugal (MBWay), los usuarios de Santander pueden enviar y recibir dinero al instante simplemente seleccionando un contacto de la agenda, con el mismo nivel de seguridad y confianza que ofrece Bizum en operaciones nacionales.

Además, se están realizando pruebas técnicas para incorporar a dos nuevos socios: Blik (Polonia y Eslovaquia) y Vipps MobilePay (Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca). De esta forma, el servicio de pagos entre particulares se ampliará a nueve países europeos y alcanzará a más de 80 millones de usuarios.