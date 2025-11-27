Desde 'AirPods' y balizas V16 hasta préstamos bancarios con 0% TAE: la tecnología y las finanzas se abren hueco en el Black Friday

En el ecuador de una de las semanas más relevantes para el consumo, el Black Friday vuelve a situarse como el gran termómetro comercial del año. El consumidor español, catalogado como "digital, híbrido y exigente", se acerca a la campaña del Black Friday 2025 con un gasto medio que se sitúa en 182 euros, donde 8 de cada 10 consumidores prevé comprar durante estas fechas, más planificador (la mitad elabora una lista de productos deseados antes de la fecha), y un 58% espera a estos días clave para tomar decisiones, segun el observatorio Cetelem.

Con un comprador cada vez más digital y familiarizado con las redes sociales, ¿qué productos y categorías concentran mayor intención de compra? ¿Y cómo están están adaptando las empresas sus campañas a estos nuevos hábitos? Este 2025, la búsqueda de valor en artículos de coste elevado marcará la pauta, especialmente en el ámbito digital, que, un año más, se convierte en la categoría más buscada por los consumidores.

Así, en la electrónica, el foco está en los dispositivos aspiracionales y las grandes inversiones domésticas. Los auriculares AirPods Pro 3 de Apple encabezan la lista de artículos más vendidos en las primeras horas de la campaña. Las Smart TV de gran formato, como el modelo LG OLED EVO 4K de 77 pulgadas, registran descuentos que superan los 2.600 euros.

Anuncio de la televisión LG OLED EVO 4K de 77 pulgadas en Amazon / AMAZON

El gaming también mantiene su dominio. La consola Nintendo sigue siendo uno de los bienes más codiciados, superando en demanda a productos como el iPhone, y las gafas de realidad virtual son grandes protagonistas.

La ropa y el calzado siguen liderando

Fuera del ámbito tech, la moda, el calzado y los complementos se consolidan como la categoría más deseada (65% de intención). Desde el nativo digital de la moda Nude Project prevén "una de las campañas de Black Friday más ambicionas de su historia, con descuentos que superan el 50%". Y desde el distribuidor de cosmética coreana Miin, cuyos descuentos llegan hasta el 60%, reportan una demanda especialmente concentrada en el cuidado de la piel, cuyos bestsellers incluyen un sérum con vitamina C o un contorno para los ojos con niacinamida.

El Corte Inglés, quienes adelantaron los grandes descuentos en moda, lencería y zapatería al 24 de noviembre, cuenta con primeras marcas como Emidio Tucci, Paul & Shark, Dustin, Pepe Jeans, Levi's, Green Coast, Easy Wear, Roberto Verino, Southern Cotton, Dustin, o Bimba y Lola. Todos ellas con descuentos de hasta el 40%.

También se observa un aumento en la adquisición de pequeños electrodomésticos, como la freidora de aire Dual Blaze TwinFry de Cosori, el aspirador de agua Bissel SpotClean Pet Pro o la lavadora Bosch de 9 kg (1.400 rpm activeWater Plus) de 749 euros que ofrece El Corte Inglés. Además, destacan productos de consumo práctico con fecha límite, como las balizas V16 homologadas por la DGT que tan demandadas están ahora con la nueva normativa.

Anuncio de las balizas V16 en Amazon / AMAZON

El análisis de búsquedas también reveló un interés sorprendente en artículos inesperados, como "colchones Black Friday" y "jamones El Corte Inglés Black Friday".

¿Se sigue creyendo en el Black Friday?

Tras el pistoletazo de salida de esta campaña, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha vuelto a alertar sobre las ofertas engañosas, recordando que “muchos comercios aprovechan para manipular precios y confundir al consumidor”. Y, pese a la popularidad del evento, la percepción de ahorro real se resquebraja. Porque según una encuesta del comparador de precios Idealo, el 68% de los españoles cree que los precios suben previamente para simular rebajas, una desconfianza que supera el 70% entre los jóvenes de 16 a 34 años.

Sin embargo, este escepticismo no frenará el gasto: más de la mitad de los encuestados planea comprar durante el Black Friday 2025 con un presupuesto que se mantiene elevado, donde el 60% gastará lo mismo que en 2024, mientras que un 28% prevé gastar más, fundamentalmente por el encarecimiento general. Así, el rango de gasto más común es de 50 a 200 euros (43%), aunque el 37% sitúa su presupuesto entre 200 y 500 euros. Desde Shopify apuntan a que el gasto medio previsto sea de 182€.

La consolidación del canal online

¿Y desde dónde se realizarán las compras? Pues en un contexto de crecimiento sostenido del comercio electrónico, el 43% de los consumidores comprará exclusivamente online, frente al 41% que combinará ambos y el 16% que optará solo por el comercio tradicional, según idealo. La tendencia acompaña el crecimiento imparable del e-commerce en Europa, que este 2025 prevé alcanzar los 875.000 millones de euros de facturación, frente a los 819.000 millones de 2024. "El pago móvil instantáneo, el comercio de segunda mano y el live shopping [es decir, comprar mientras se asiste a un video en directo en plataformas como Instagram, Facebook o TikTok] están transformando el mercado”, explica César Tello, director general de Adigital.

Así, las redes sociales se han vuelto en un factor cada vez más determinante, consolidando una nueva forma de compra llamada social commerce. "Han pasado de inspirar a los usuarios a activar ventas directas" asegura Jorge Carriazo, consultor de la agencia Wam Global. De hecho, según Adobe Analytics, el tráfico desde social hacia tiendas online crecerá entre un 80% y un 83% este fin de semana. En este ecosistema, TikTok Shop emerge como un canal al integrar un catálogo de productos dentro de la propia aplicación, directos y programas de afiliación. "Ahora mismo, las marcas que más están creciendo son las que conectan contenido, creadores, tienda y pago sin barreras”, explica Carrizo, atendiendo a que casi la mitad de los internautas consulta las redes antes de comprar y que más de un tercio realiza la compra tras ver un producto en Instagram o TikTok.

Aumento del consumo financiado

Este contexto impulsa el uso de financiación, donde más de la mitad de los usuarios (50,1%) prevé emplear más el pago a plazos (Buy Now, Pay Later o BNPL), y el sector financiero se suma con ofertas específicas:

Préstamos y seguros : existen préstamos al consumo, con rebajas del TIN de hasta un punto (dejando los préstamos en 3,74%) y sin comisión de apertura . También se ofrecen descuentos de hasta el 40% en seguros.

: existen préstamos al consumo, con rebajas del TIN de hasta un punto (dejando los préstamos en 3,74%) y . También se ofrecen descuentos de hasta el 40% en seguros. Renting tecnológico : el servicio permite financiar las compras de móviles, ordenadores y tabletas a 12 meses sin intereses (TAE 0%) .

: el servicio permite financiar las compras de móviles, ordenadores y tabletas a 12 meses . Criptomonedas: marcas como Tangem aprovechan el Black Friday para promocionar la adquisición de sus billeteras de criptomonedas (Tangem Wallet) con un 20% de descuento y 10 dólares en Bitcoin.

Dos personas informándose sobre el iPhone 16 en una tienda de electrónica. / ARCHIVO

La ciberseguridad, el talón de Aquiles

Para las empresas, el éxito no se mide solo en volumen de ventas, sino en la eficiencia operativa y la gestión de datos. Las compañías más avanzadas utilizan la inteligencia artificial y la analítica prescriptiva para anticipar la demanda, lo que puede reducir las roturas de stock en un 20% y aumentar la rentabilidad en un 15% por categoría.

Firmas como Zara aplican IA generativa, como hizo cuando lanzó su plataforma de segunda mano en EEUU, para reducir sus tiempos de conversión en un 35%.

Sin embargo, esta digitalización acelerada trae consigo un aumento de las amenazas invisibles. El Black Friday 2025 llega en un contexto de repunte de la ciberdelincuencia, con un incremento del 40% de ataques online en España en el primer semestre.

El 70% de los correos electrónicos en Black Friday son fraudulentos y exponen a la cadena de suministro. / TREND MICRO

Europa concentró el 44% del fraude digital global asociado a la campaña en 2024, con el phishing como técnica principal (75% de los ataques). Los ciberdelincuentes están utilizando técnicas sofisticadas, como chatbots falsos de atención al cliente, ofertas relámpago en redes sociales y kits de fraude automatizados, capaces de clonar sitios web por menos de 50 euros. Ante este riesgo, la ciberseguridad se ha convertido en un requisito fundamental para la continuidad operativa y la confianza del consumidor.