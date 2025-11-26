Veolia invierte 150 millones en la compra de seis empresas españolas de eficiencia energética e industrial en el último año

Veolia ha ejecutado en los últimos doce meses una operación de crecimiento en España valorada en 150 millones de euros, destinada a adquirir seis compañías locales especializadas en eficiencia energética industrial y suministros, según la empresa. Las compras amplían la presencia del grupo francés en servicios energéticos para empresas y administraciones, y refuerzan su estrategia para consolidarse como uno de los principales actores del país en descarbonización y gestión de recursos.

Las seis firmas adquiridas —todas de tamaño medio y con actividad en gestión energética, ingeniería térmica y servicios a procesos industriales, como la canaria Canaragua, la catalana Imartec o la gallega Frimarte— se irán integrando en la filial española de Veolia para expandir su cartera de contratos en sectores como automoción, alimentación, química y redes de calor.

Nueva planta de cogeneración

Las operaciones se han cerrado de forma escalonada desde finales de 2024, han explicado fuentes de la compañía, y forman parte de la hoja de ruta global del grupo para crecer en mercados donde la demanda de eficiencia energética está aumentando.

Planta de cogeneración energética de la multinacional Veolia en Poznan (Polonia). / Veolia

Este movimiento corporativo coincide con la presentación de uno de los mayores proyectos recientes de la compañía a escala internacional: la nueva planta de cogeneración de Poznań (Polonia), destinada a acelerar la eliminación del carbón en el sistema de calefacción urbana de la ciudad. La instalación, que funciona hace unos meses pero que se ha inaugurado oficialmente este martes, suministra más del 50% del calor consumido por 560.000 residentes y permitirá reducir un 25% de las emisiones de CO₂, gracias a un sistema capaz de operar con gas, biometano e hidrógeno. La consejera delegada de Veolia, Estelle Brachlianoff, ha destacado en el acto que la planta evitará el uso de más de 300.000 toneladas de carbón al año.

Descarbonización en la industria

Mientras Polonia avanza en su transición energética a gran escala, las adquisiciones en España permiten a Veolia reforzar su papel en la descarbonización industrial y abrir nuevas oportunidades en redes térmicas urbanas, digitalización y servicios energéticos avanzados. Con 215.000 empleados en todo el mundo, la compañía cerró 2024 con una facturación global de 44.700 millones de euros.

Este movimiento corporativo tiene lugar en un contexto de globalización de los servicios medioambientales del grupo, que combina sus negocios de agua, residuos y energía. En España, a través de su control sobre Agbar, Veolia ya tiene una presencia destacada en la gestión del agua urbana; ahora busca ampliar su huella en el mercado energético, apoyándose en inversiones, adquisiciones y proyectos de descarbonización como el polaco.