Este es el permiso de cinco días que puedes solicitar a tu empresa para cuidar de un familiar

A menudo, cuando surge un imprevisto médico de un familiar nos vemos obligados a compatibilizar el trabajo con las necesidades que precisa la situación. Es por ello que la Audiencia Nacional ha reforzado el permiso de cinco días para los trabajadores que deban ausentarse para cuidar de un familiar por accidente, hospitalización o intervención quirúrgica.

Esta medida, interpuesta mediante una sentencia del 6 de octubre, establece que el trabajador podrá acceder a los cinco días, a pesar de que los días de reposo domiciliario del paciente hayan terminado. Sin embargo, la medida no se queda solo ahí, ya que el trabajador deberá justificar esta ausencia ante la propia empresa.

Un largo historial de reformas

En un primer momento, el permiso retribuido de cinco días para los trabajadores quedaría aprobado el 28 de junio de 2023, sin atender a cuestiones como la gravedad o duración del cuidado al enfermo. Además, se entendían los supuestos para solicitar el permiso como aquellos por enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario.

Por otro lado, tras la sentencia del 26 de junio de 2024, el Tribunal Supremo estableció la posibilidad de disfrutar del permiso de cinco días más allá de lo establecido en el alta hospitalaria del paciente. Sin embargo, con esta nueva sentencia, la Audiencia Nacional aclara una cuestión importante: el fin del reposo domiciliario no implica el fin del permiso laboral.

De esta forma, se completa la posibilidad de extender el permiso hasta los cinco días establecidos, siempre y cuando la persona precise de cuidados, y la falta al trabajo quede justificada. Más tarde, la propia Audiencia Nacional resolvería otras resoluciones, basándose en la jurisprudencia previa, como la del 24 de julio de 2024 y del 6 de febrero de 2025.

Con todo ello, las autoridades en materia laboral, ponen a disposición de los trabajadores algunas herramientas para poder solicitar estos permisos laborales. El objetivo de estas medidas sería establecer un acuerdo justo entre la empresa y el empleado, así como evitar cualquier tipo de práctica fraudulenta de ambas partes.