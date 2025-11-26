Marta Álvarez deja la presidencia de El Corte Inglés y la relevará su hermana, Cristina Álvarez

Es momento de abrir una nueva etapa en la presidencia de El Corte Inglés. Así lo ha trasladado mediante carta a los accionistas quien hasta ahora ocupaba el cargo, y así lo ha validado por unanimidad, este mismo miércoles, el consejo de administración de estos grandes almacenes. Marta Álvarez deja la presidencia de El Corte Inglés. La deja, en cualquier caso, en manos de su hermana, Cristina Álvarez, que pasará a ocupar la silla el próximo 15 de enero, cuando se prevé que se efectúe el relevo.

Será entonces que empiece este nuevo período del que habla Marta Álvarez en su carta. No solo porque esta compañía (una de las más importantes de España en el sector de la distribución) tenga nueva presidenta, sino porque también cuenta con nuevo director general. Una de las últimas decisiones firmadas por la presidenta saliente fue la destitución del consejero delegado que había fichado un año antes tras dos ejercicios de vacío en el puesto. Gastón Bottazzini es quien ha pilotado el diseño del nuevo plan estratégico hasta 2030 de El Corte Inglés, pero será Santiago Bau el directivo elegido para desplegarlo.

Bau lleva algunos años en la casa, desempeñando el cargo de director general corporativo con mucho foco en las áreas corporativas y financieras. Es una cuestión de sintonía que fuentes de mercado atribuyen que el fichaje de Bottazzini no haya funcionado, y es al perfil financiero de Bau que estas mismas fuentes se aferran para justificar que haya sido el elegido. Bau ha desempeñado grandísima parte de su carrera en Goldman Sachs.

La carta remitida este miércoles a los accionistas por parte de Marta Álvarez confirma, en cierto modo, esto último. "Con el esfuerzo de todos hemos conseguido grandes resultados, que han permitido a la compañía encarar el futuro con garantías, siempre con el cliente en el centro, y apoyándonos en el trabajo diario del conjunto de las personas que formamos parte de nuestra empresa", contextualiza la presidenta saliente. "Con un nuevo equipo directivo preparado para lograr los objetivos marcados en el Plan Estratégico 2025-2030, considero, y así se lo he propuesto al Consejo, que llega el momento de abrir una nueva etapa en la presidencia con mi hermana Cristina al frente", sostiene Marta Álvarez.

Situación financiera de El Corte Inglés

Este plan estratégico se propone invertir un total de 3.000 millones de euros en los próximos cuatro años para crecer a través de la remodelación de tiendas, la expansión de ciertos negocios y el incremento de sus capacidades logísticas y tecnológicas. Todo esto, al tiempo que se mantiene el equilibrio financiero logrado al cerrar, en 2024, uno de los ejercicios con menor deuda en casi dos décadas.

De hecho, en el mismo comunicado en el que el grupo informa del relevo, también difunde el balance de su primer semestre fiscal, el que va del 1 de marzo al 31 de agosto: 8.200 millones de euros de ingresos (5.900 millones de los cuales, directamente procedente de la venta directa en las superficies y página web de El Corte Inglés, y el resto del negocio de viajes y de los negocios financieros), 224 millones de euros de beneficio neto (un 10,3% más) y 1.700 millones de euros de deuda, 195 menos que en agosto de 2024.

"La solidez del balance, así como la generación de flujos de caja permiten al Grupo avanzar en la reducción de deuda al mismo tiempo que incrementa significativamente sus inversiones", aseguran en este comunicado.

Álvarez, que ha ostentado este cargo algo más de seis años, no se aparta del todo de la gestión del grupo: seguirá como miembro del Consejo y de su Comisión de Seguimiento, así como al frente de la dirección estratégica de Marcas Propias, de Moda y de hogar.

Durante la sesión en que se ha aprobado este relevo, la futura presidenta de El Corte Inglés, Cristina Álvarez, ha agradecido el "magnífico trabajo" realizado por su hermana durante este tiempo y ha asegurado que desempeñará sus funciones "con humildad, defendiendo siempre los intereses de los accionistas, de los empleados y de los clientes de esta gran empresa".