Marie-José (64 años), jubilada francesa, tras volver al trabajo a media jornada: "No quiero superar los 1.000 euros al mes"

La historia de Marie-José, una jubilada de 64 años en Francia, resume con crudeza un fenómeno creciente: cuando la pensión no alcanza, muchos jubilados optan por seguir trabajando a tiempo parcial. Según un reportaje del diario francés Le Figaro, Marie-José ha creado una micro-empresa para vender material escolar y así complementar su pensión.

Este tipo de decisiones subrayan las tensiones que atraviesan los sistemas de pensiones europeos: entre la necesidad de ingresos dignos, la voluntad de mantenerse activos y las limitaciones de los sistemas públicos. A continuación, un análisis de esta tendencia, su contexto en Francia y sus lecciones para España.

De la reforma de 2023 a la jubilación 'mixta'

En 2023, Francia aprobó una reforma polémica que eleva la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años y, a su vez, incrementa los años de cotización necesarios para percibir una pensión completa.

La reforma pretendía asegurar la sostenibilidad del sistema ante el envejecimiento de la población, pero encontró feroz resistencia social.

El líder del sindicato CFDT, Laurent Berger, y el de la CGT, Philippe Martinez, durante la manifestación contra la reforma de las pensiones en 2023 en París. / REUTERS - ARCHIVO

Ahora, con los efectos reales sobre las pensiones (y muchas veces pensiones que resultan claramente insuficientes para vivir sin trabajar), una parte relevante de quienes deberían jubilarse deciden "modular" su retiro: combinan pensión más trabajo, ya sea parcial o en régimen de autónomo.

Para muchos, como Marie-José, la pensión sola no basta. Tal como ella dice en la entrevista: "No quiero superar 1.000 euros al mes" con lo que ingresa trabajando.

La jubilación progresiva: alternativa o parche temporal

La vuelta a un esquema de jubilación progresiva (a media jornada, con pensión parcial más la cotización) comienza a ganar fuerza.

En virtud del nuevo marco acordado por interlocutores sociales en 2024, la jubilación progresiva vuelve a ponerse sobre la mesa, permitiendo reducir la jornada y percibir parte de la pensión mientras se sigue cotizando, como se estudia en España.

Imagen de archivo de una persona jubilada que sigue en activo en materia laboral. / Robert Ramos - Archivo

Este sistema puede ofrecer ventajas: suaviza el tránsito del mercado laboral a la jubilación, prolonga la vida profesional y mejora la pensión definitiva gracias a cotizaciones adicionales.

Aun así, no deja de ser un parche: evidencia que la pensión pública, por sí sola, no cubre las necesidades reales de muchos jubilados. Y pone sobre la mesa el debate de si el sistema está cumpliendo su propósito de garantizar una vejez digna y suficientemente retribuida.

Comparación con España: caminos divergentes (y advertencias)

En España, la edad de jubilación legal también se ha ido incrementando: según las reformas acordadas, la edad ordinaria se sitúa previsiblemente en 67 años para quienes no hayan comple­tado los años de cotización exigidos.

El contraste con Francia (donde se ha subido hasta 64 años, pero muchos siguen trabajando tras jubilarse parcial o totalmente) invita a una reflexión: ¿convierte la prolongación de la vida laboral en un requisito indispensable para tener una pensión digna?

Unos pensionistas se relajan en un parque, en una imagen de archivo. / ALBERT BERTRAN - ARCHIVO

Mientras el sistema francés opta por flexibilizar la salida del mercado laboral (jubilación progresiva, trabajo parcial, emprendimiento), España mantiene un modelo más rígido que penaliza en muchos casos la jubilación anticipada o la combinación de pensión y empleo.

El resultado: en países como Francia, las disparidades entre pensionistas se agrandan -quienes pueden trabajar, prolongan sus ingresos; quienes no, afrontan pensiones exiguas-. En España, semejantes desigualdades ya pueden manifestarse con más intensidad, cuando la edad legal se eleva y la fórmula de combinación pensión y empleo es más limitada.

¿Qué implica este modelo para el futuro de las pensiones?

Volver a trabajar después de jubilarse deja de ser una excepción. Casos como el de Marie-José podrían volverse habituales: jubilados que combinan pensión + actividad, por necesidad o por voluntad. La "jubilación progresiva" puede ganar peso como fórmula de salida gradual del mercado de trabajo. Pero su éxito dependerá de que los empleadores acepten contratos parciales y de que las pensiones parciales sean razonables. Riesgo de desigualdades intergeneracionales y socioprofesionales. Quienes han trabajado toda la vida en sectores exigentes, sin posibilidad de prolongar su actividad (por salud, por tipo de empleo, etc.), pueden quedar con pensiones muy bajas. Necesidad de revisar los sistemas de pensiones: garantizar dignidad, suficiencia económica y una transición viable sin depender del empleo prolongado.

La historia de Marie-José, reflejada por Le Figaro, no es un caso aislado, sino una señal: muchos jubilados necesitarán continuar activos para tener ingresos decentes. Si los sistemas públicos no garantizan una pensión suficiente, tarde o temprano se impondrá la lógica de "trabajo + pensión".

Para países como España, que también afrontan el desafío del envejecimiento, resulta urgente preguntarse si la próxima reforma de pensiones debe ir acompañada de un replanteamiento estructural de los importes, las cotizaciones y las fórmulas de transición hacia la jubilación.

Porque jubilarse no debería significar volver a depender del mercado laboral.