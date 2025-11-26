Confirmado por la LAU: así puedes dejar tu piso con solo 30 días de preaviso (y cuándo no es legal)

La tensión en el mercado del alquiler ha colocado bajo el foco un concepto que muchos inquilinos desconocen: el derecho de desistimiento, recogido en el artículo 11 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

Este mecanismo permite poner fin al contrato antes de tiempo con un simple preaviso de 30 días, siempre que hayan pasado al menos seis meses desde su firma.

No todos los contratos lo explican de forma clara y, en algunos casos, se dan por válidas penalizaciones que no encajan con lo que establece la normativa.

A medida que los precios del alquiler continúan al alza y la movilidad laboral se intensifica, cada vez más arrendatarios recurren a este derecho.

Pero su funcionamiento, sus límites legales y las compensaciones económicas asociadas siguen generando dudas recurrentes tanto entre propietarios como entre inquilinos.

Seis meses y preaviso de 30 días

La ley es clara: el inquilino puede desistir del contrato tras haber transcurrido al menos seis meses, siempre que comunique su intención por escrito con una antelación mínima de 30 días.

A partir de ese momento, el arrendador no puede oponerse: el derecho es unilateral y está reconocido por ley.

Un hombre realizando la mudanza de una vivienda en alquiler. / FREEPIK

Este punto suele generar confusión porque algunos contratos recogen el plazo de un año como período mínimo de permanencia, pero si la cláusula contradice la ley, prevalece el texto legal.

Las reformas de 2013 y 2019 reforzaron este marco, dejando poco espacio para interpretaciones que amplíen las obligaciones del arrendatario más allá de la norma.

La indemnización: cuánto puede cobrarse (y cuánto no)

La LAU establece que el propietario solo podrá exigir una indemnización si está recogida en el contrato. Y, aun así, existe un límite claro:

Una mensualidad de renta por cada año del contrato que reste por cumplir .

. Si falta menos de un año, la compensación debe prorratearse.

Ejemplo: un contrato de cinco años en el que el inquilino decide marcharse al séptimo mes solo genera derecho a una compensación proporcional de los meses pendientes dentro del primer año restante.

Cualquier penalización superior (como cobrar varios meses fijos, exigir un "mínimo de permanencia" por encima de lo legal o aplicar sanciones adicionales) puede ser considerada abusiva. En los últimos años, diversas sentencias han anulado penalizaciones que excedían los límites marcados por la LAU.

Cómo comunicarlo

Para ejercer el desistimiento, los expertos recomiendan:

Notificar por escrito , preferiblemente mediante burofax con acuse de recibo o cualquier medio que deje constancia verificable.

, preferiblemente mediante burofax con acuse de recibo o cualquier medio que deje constancia verificable. Indicar la fecha exacta en la que se hará entrega de llaves.

en la que se hará entrega de llaves. Pagar la indemnización correspondiente en el mismo proceso.

correspondiente en el mismo proceso. Documentar el estado de la vivienda (fotos, inventario, acta de entrega).

(fotos, inventario, acta de entrega). Solicitar un recibí de llaves y finiquito firmado por el propietario.

Estos pasos reducen el riesgo de reclamaciones posteriores por desperfectos, penalizaciones o plazos mal contabilizados.

Un mecanismo cada vez más usado

La movilidad laboral, la subida de precios y los cambios familiares han incrementado los casos de desistimiento. Según fuentes del sector, este tipo de finalización contractual ya representa una parte relevante de las bajas en alquiler, especialmente en grandes ciudades donde las mudanzas son más frecuentes.

En un mercado marcado por la incertidumbre, conocer este derecho se ha convertido en una herramienta clave para los inquilinos. Y, al mismo tiempo, es vital para los propietarios entender sus límites legales y ajustar sus contratos para evitar cláusulas que puedan considerarse nulas.