Los ingenieros de caminos estrenan la reforma de su sede colegial, la "casa de las infraestructuras"

Tarde de celebración para los 'camineros'. El Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya ha inaugurado este miércoles la reforma integral de su histórica sede en la calle dels Vergós de Barcelona, un edificio proyectado en 1918 por el arquitecto modernista Eusebi Bona y transformado ahora en un espacio funcional y abierto, concebido como punto de encuentro de los profesionales de la ingeniería y del ecosistema de las infraestructuras.

El acto ha reunido a un centenar de personas y una amplia representación institucional, con los exconsellers Pere Macias, Santi Vila, Lluís Recoder y Damià Calvet —por orden de mandato— sentados en primera fila. Han asistido también responsables de administraciones y directivos de empresas públicas y privadas vinculadas al agua, la energía, la movilidad, la obra civil y la construcción, sectores que conforman el ámbito de actuación del colegio.

Un espacio más funcional

El decano del Col·legi, Pere Calvet, ha definido la jornada como “un día especial” para la institución y los 2.751 colegiados, que estrenaron la sede días atrás. La reforma, explicó, dota al edificio de oficinas “más funcionales”, nuevos espacios de trabajo y una zona social que quiere convertirse en “punto de encuentro” de profesionales, empresas y administraciones, en la que es, según ha asegurado, "la casa de las infraestructuras".

Corte de cinta del estreno de la sede reformada del Col·legi de Camins, presidido por la consellera de Territori, Sílvia Paneque. / C. B.

El decano ha subrayado que la ingeniería “está al servicio de la economía y de las personas”, y ha destacado retos como la reutilización del agua, la descarbonización, la transición energética y la protección del medio ambiente. Ha agradecido especialmente la colaboración de una treintena de empresas que han acompañado al colegio “en todo el recorrido”, y reivindicó la necesidad de “poner el bien común y el rigor por encima de todo” para avanzar hacia “un país resiliente, con grandes infraestructuras de movilidad y energía”.

Sin mujeres en la sala

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que presidía un acto en el que las mujeres eran algo testimonial, ha situado la inauguración en un momento de “transición y oportunidades” para Catalunya. Paneque ha defendido que el futuro del país pasa por reforzar el vínculo entre política pública, conocimiento técnico y cohesión social.

“La construcción catalana es una comunidad”, ha afirmado, reivindicando la capacidad de ingenieros y administraciones para “sostener los derechos básicos” a través de infraestructuras que funcionen. Paneque ha advertido que “si vivienda, movilidad, energía o agua fallan, la democracia se debilita”, y ha apelado a poner el progreso “al servicio de la mayoría”.

Pensar en los ocho millones

La consellera ha situado el reto territorial en una Catalunya que ya se acerca a los ocho millones de habitantes pese a contar con infraestructuras pensadas “para seis millones”. Ha defendido avances en movilidad, como las actuaciones en Rodalies, el cambio de modelo en la R3, o la recientemente presentada Estratègia Ferroviària, que debe ordenar grandes proyectos como el Eix Orbital Ferroviari.

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, interviene en el acto de inauguración de la sede del Col·legi de Camins. / Govern

Paneque ha clausurado la intervención defendiendo que el Govern “asume la responsabilidad de garantizar derechos básicos como vivienda o movilidad”, y que proyectos tangibles como las infraestructuras o los presupuestos requieren “ponerse de acuerdo entre todos”, que haya consenso.

Nuevos espacios

En la clausura, el presidente del Colegio de Caminos de España, Miguel Ángel Carrillo, ha celebrado la reforma como un “proyecto excelente que fortalece la representatividad” de la profesión y ha destacado que la nueva sede será “epicentro del servicio público a la sociedad”.

El edificio renovado dispone de un auditorio reformado, un 'coworking' en la primera planta, nuevas oficinas, una terraza recuperada y mejoras en accesibilidad, confort acústico y eficiencia energética. Los arquitectos responsables, Patricio Martínez, Maximià Torruella y Luis Gotor, han incorporado materiales sostenibles, paneles fonoabsorbentes y sistemas de aislamiento que sitúan el conjunto en certificación energética A. Desde fuera, la fachada puede cambiar de color.