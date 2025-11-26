Grudiva suspende sus despidos en Granollers pero sigue desmantelando la fábrica: "Las máquinas ya están en contenedores"

El fabricante de piezas para maquinaria agrícola Grudiva ha retirado el expediente de regulación de empleo (ERE) mediante el que pretendía despedir a 37 trabajadores de una de sus plantas de Granollers (Vallès Oriental). La compañía ha suspendido los despidos, pero sigue desmantelando parte de su factoría. "Las máquinas ya las están metiendo en contenedores", explican fuentes sindicales consultadas. Grudiva comunicó la retirada del expediente a la autoridad laboral el pasado 17 de noviembre, según ha podido confirmar EL PERIÓDICO de fuentes del Departament de Treball.

Desde el comité de empresa interpretan que la compañía ha dado este paso para evitar posibles defectos de forma que permitieran a la plantilla impugnar los despidos en los tribunales. Aun así, los sindicatos dan por hecho que Grudiva volverá a registrar el expediente en breve y que reactivará los despidos. Desconocen si el número de afectados por el nuevo expediente serán los mismos, más o menos. Mientras tanto, sostienen que el desmantelamiento parcial de la fábrica continúa: "Los trabajadores están muy desanimados y desconcertados", aseguran fuentes del comité. EL PERIÓDICO ha dirigido sus preguntas a Grudiva para recabar su versión de lo sucedido, sin recibir respuesta.

La empresa anticipa que volverá a presentar el expediente y los sindicatos desconocen si habrá más o menos despidos

El ERE retirado contemplaba el despido de un tercio del personal de una de las dos factorías que Grudiva tiene en Granollers, dedicada a la producción de engranajes. La empresa, propiedad de la matriz india Sanjeev, manifestó su intención de trasladar parte de la actividad y de la maquinaria a la India. El comité ha tratado de oponerse a este proceso de deslocalización progresiva, tanto por los despidos planteados como por el hecho de que estos pudieran ser la antesala de un cierre total de la factoría, pero estructurado en dos fases. “¿Quién me dice que las máquinas con las que estoy trabajando no están ya vendidas?”, señalaban a este diario cuando el expediente aún seguía activo.

Proveedor de John Deere

La compañía había registrado el ERE el pasado 7 de noviembre, alegando causas organizativas, productivas y económicas. Su negocio depende en gran parte del fabricante de maquinaria agrícola John Deere, que según explican los sindicatos habría reclamado una rebaja de precios que Grudiva busca asumir trasladando producción a países con menores costes laborales.

Los representantes de los trabajadores dan por sentado que la compañía volverá a presentar un expediente en las próximas semanas o meses y así se lo ha transmitido la dirección de la corporación, sin concretar todavía cuando reactivarán el proceso. Desde el comité, formado a partes iguales por delegados de CGT y CCOO, critican que la empresa lleve semanas vaciando la planta, poniéndose a ello antes incluso de abrir el periodo formal de consultas que ahora ha interrumpido. Las centrales han criticado que no se les está dando margen para negociar.

Empresa en pérdidas

Los últimos datos disponibles en el registro mercantil muestran que Grudiva facturó 34,3 millones de euros en 2024, un 19% menos que el año anterior. El ebitda fue negativo, de -950.230 euros, y cerró el ejercicio con pérdidas de 1,8 millones.

Los sindicatos temen que, una vez se tramite de nuevo el nuevo expediente, la reducción de plantilla deje la planta tocada y se abra la puerta a un cierre definitivo. Alertan de que los despidos pueden dejar a parte de los afectados en una situación de vulnerabilidad y con dificultades para poder recolocarse en otros empleos. “Aquí hay gente con más de 30 años de antigüedad”, recuerdan desde el comité.

Una vez se les anunció el primer expediente, los representantes de los trabajadores han tratado de sumar complicidades desde las administraciones, contactando con el Ayuntamiento de Granollers para solicitar apoyo en caso de que el ajuste siga adelante. El municipio ha vivido recientemente otro proceso de despido colectivo, el del fabricante Hi-Lex Auto Parts, que está negociando cerrar su planta, situada a menos de dos kilómetros de Grudiva, y despedir a sus 67 trabajadores para trasladar la producción a Hungría y Estados Unidos.

El cierre de fábricas y los despidos colectivos vuelven a concentrarse en el tramo final del año, cuando muchas compañías preparan su ejercicio siguiente. En Catalunya ya se han anunciado ajustes en factorías como Plastiverd, Cata Electrodomésticos o Magneti Marelli. Según datos del Departament de Treball, un total de 7.025 empleados han perdido su trabajo por despidos colectivos en lo que va de 2025, un 49% más que en el mismo periodo del año pasado. El actual ejercicio apunta a ser uno de los años con más reestructuraciones de la última década.