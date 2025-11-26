La OCU concluye: la gasolina 'low cost' no es tan diferente

En España hay 12.685 estaciones de servicio, 3.235 de ellas son de Repsol, 1.435 de Moeve y 691 de BP. Sus niveles de precios marcan la media, pero tienen cada vez más competidoras con opciones más baratas.

La Organización de Consumo y Usuarios (OCU) ha realizado un análisis de la calidad de la gasolina 95 y del diésel que ofrecen diferentes estaciones.

Para realizar el estudio, han recogido más de 80 muestras de los dos combustibles en 26 cadenas de diferentes puntos de España.

Análisis de calidad

Para analizar la calidad de las muestras de gasolina 95 tuvieron en cuenta los parámetros de azufre, densidad, presión de vapor, evaporado, punto final de ebullición y apariencia.

En cambio, para analizar el diésel se midieron el azufre, la densidad, el punto de inflamación, el punto de obstrucción de filtro frío, el agua, el porcentaje recuperado y la apariencia.

Tras estudiar las muestras, la OCU confirma que “todos los combustibles recogidos cumplen los márgenes que exige la normativa”. Por lo tanto, desmienten que un combustible ‘low cost’ pueda perjudicar a los vehículos, como mucha gente pensaba.

Precios en diferentes cadenas

Después de comprobar que todos los combustibles son de una calidad óptima, la única diferencia destacable entre las marcas que señala la OCU son los precios que ofrece cada una. Tal y como recoge el informe de la OCU, estos son los precios que ofrecían las estaciones de servicio el pasado mes de octubre: