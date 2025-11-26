Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Combustibles

La OCU concluye: la gasolina 'low cost' no es tan diferente

El estudio ha analizado 80 muestras de 26 estaciones de servicio diferentes

Esta es la multa que te pueden poner si te quedas sin gasolina

Así es cómo puedes ahorrar gasolina, según la DGT

Repostando combustible en una moto

Repostando combustible en una moto / ELISENDA PONS / EPC

Cristina Sebastián

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En España hay 12.685 estaciones de servicio, 3.235 de ellas son de Repsol, 1.435 de Moeve y 691 de BP. Sus niveles de precios marcan la media, pero tienen cada vez más competidoras con opciones más baratas.

La Organización de Consumo y Usuarios (OCU) ha realizado un análisis de la calidad de la gasolina 95 y del diésel que ofrecen diferentes estaciones.

Para realizar el estudio, han recogido más de 80 muestras de los dos combustibles en 26 cadenas de diferentes puntos de España.

Análisis de calidad

Para analizar la calidad de las muestras de gasolina 95 tuvieron en cuenta los parámetros de azufre, densidad, presión de vapor, evaporado, punto final de ebullición y apariencia. 

En cambio, para analizar el diésel se midieron el azufre, la densidad, el punto de inflamación, el punto de obstrucción de filtro frío, el agua, el porcentaje recuperado y la apariencia.

Tras estudiar las muestras, la OCU confirma que “todos los combustibles recogidos cumplen los márgenes que exige la normativa”. Por lo tanto, desmienten que un combustible ‘low cost’ pueda perjudicar a los vehículos, como mucha gente pensaba.

Precios en diferentes cadenas

Después de comprobar que todos los combustibles son de una calidad óptima, la única diferencia destacable entre las marcas que señala la OCU son los precios que ofrece cada una. Tal y como recoge el informe de la OCU, estos son los precios que ofrecían las estaciones de servicio el pasado mes de octubre:

  • Grandes cadenas (Repsol, BP, Shell o Galp): Gasolina: 1,41 - 1,60 euros. Diésel: 1,30 - 1,51 euros.
  • Cadenas medianas (Moroil o Tomoil): Gasolina: 1,37 - 1,46 euros. Diésel: 1,28 - 1,47 euros.
  • 'Low cost' (Petroprix, Ballenoil o Easygas): Gasolina: 1,30 - 1,49 euros. Diésel: 1,26 - 1,41 euros.
  • Súper / hipermercados (Eroski, Bonarea o Alcampo): Gasolina: 1,28 - 1,48 euros. Diésel: 1,22 - 1,39 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ábalos denuncia a Atresmedia y alerta a la DGT por un presunto estacionamiento ilegal
  2. El Gobierno ofrece subir el salario de los funcionarios un 2,5% este año y abonarlo en una 'super paga' de Navidad
  3. David, dueño de un negocio de máquinas expendedoras: “Se necesita una inversión inicial de 14.000 euros”
  4. Diego Fernández, ingeniero químico, desmonta mitos sobre la limpieza de la lavadora: 'El bicarbonato y el vinagre no sirven
  5. Un piso 'colmena' donde viven los trabajadores del Camp Nou, desde dentro: 'Se creen que somos sus esclavos
  6. Catalunya se prepara para un invierno con temperaturas altas y lluvias en el litoral
  7. El aviso del arquitecto Jordi Martí: “Si no se actúa ahora, los edificios con más de 50 años serán un lastre para las familias”
  8. Antonio Resines, ingresado en la UCI tras sus últimos problemas de salud

El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: podrás disponer de 6 horas semanales para buscar empleo tras un preaviso de despido

El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: podrás disponer de 6 horas semanales para buscar empleo tras un preaviso de despido

El Supremo francés confirma la condena a Sarkozy por la financiación de la campaña de 2012

El Supremo francés confirma la condena a Sarkozy por la financiación de la campaña de 2012

Cristina Pedroche se alía con una marca de procesado de pescado para calentar motores sobre su vestido de las Campanadas 2025

Cristina Pedroche se alía con una marca de procesado de pescado para calentar motores sobre su vestido de las Campanadas 2025

Marta Rodríguez, decana de Ciencias de la Salud: "La tecnología no va a sustituir a los sanitarios en la escucha activa al paciente"

Marta Rodríguez, decana de Ciencias de la Salud: "La tecnología no va a sustituir a los sanitarios en la escucha activa al paciente"

El precio del euríbor hoy, 26 de noviembre: tablas en los tipos de interés después de días de bajadas

El precio del euríbor hoy, 26 de noviembre: tablas en los tipos de interés después de días de bajadas

Un hallazgo en un retrato del XVII en Ámsterdam destapa el tatuaje europeo más antiguo, una estrella o un cometa

Un hallazgo en un retrato del XVII en Ámsterdam destapa el tatuaje europeo más antiguo, una estrella o un cometa

Elias Azaouaghe, el campeón de España de boxeo amateur que casi perdió su casa

Elias Azaouaghe, el campeón de España de boxeo amateur que casi perdió su casa

Novedades sobre el 3I/Atlas: podría ser un extraterrestre, según Avi Loeb, físico de Harvard: "Implicaría que Júpiter es de interés para una civilización extraterrestre"

Novedades sobre el 3I/Atlas: podría ser un extraterrestre, según Avi Loeb, físico de Harvard: "Implicaría que Júpiter es de interés para una civilización extraterrestre"