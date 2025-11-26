El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: como trabajador podrás disponer de 6 horas semanales para buscar empleo tras un preaviso de despido

No todos los trabajadores suelen estar al tanto de los derechos y supuestos legales que les apoyan en el desarrollo de su puesto de trabajo, e incluso al final de este. De hecho, no todos lo saben, pero el Estatuto de los Trabajadores nos ofrece opciones a la hora de recibir un preaviso de despido.

En este sentido, la duda surge cuándo nos hacemos una pregunta muy interesante: ¿puedo emplear parte de mi jornada laboral en buscar otro empleo? Pues de hecho sí, al menos según lo establecido por la ley de Trabajo, el trabajador puede emplear seis horas semanales de su jornada laboral para buscar un nuevo empleo, y sin perder ninguna parte de su salario.

Qué establece el Estatuto de los Trabajadores

En este sentido, debemos tener en cuenta que todas las regulaciones sobre condiciones laborales del trabajador se encuentran recopiladas en el Estatuto de los Trabajadores. De hecho, es precisamente en este documento donde se recogen los derechos del empleado, en concreto después de un preaviso de despido.

Todo lo referido a la búsqueda de empleo tras dicho preaviso se encuentra recogido en el artículo 53.2 del Estatuto de los Trabajadores. Precisamente aquí se nos confirma que "durante el periodo de preaviso el trabajador, o su representante legal si se trata de una persona con discapacidad que lo tuviera, tendrá derecho, sin pérdida de su retribución, a una licencia de seis horas semanales con el fin de buscar nuevo empleo".

Debemos tener en cuenta que este periodo de búsqueda de empleo se aplicaría en el momento en que se recibe preaviso de un despido objetivo, es decir, con una buena justificación detrás. Es por ello que, por ejemplo, a la hora de recibir un preaviso de 15 días, podríamos disponer de hasta 6 horas semanales para buscar trabajo, es decir, 12 horas en total.

Además, el Estatuto de los Trabajadores ofrece la posibilidad de pactar la distribución de estas horas con la empresa, en función de las necesidades de cada parte. En pocas palabras, estas medidas se convierten en una forma de regular el mercado laboral, con el objetivo de facilitar la búsqueda de un nuevo puesto de trabajo para el empleado despedido.