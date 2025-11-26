El Consorcio de Seguros supera los 4.000 millones en indemnizaciones a los afectados por la dana de Valencia

El Gobierno, a través del Consorcio de Compensación de Seguros, ha superado ya los 4.000 millones de euros en pagos por indemnizaciones a afectados por la dana, principalmente en la Comunitat Valenciana, donde las inundaciones costaron la vida de 229 personas. A 25 de noviembre, el Consorcio de Compensación de Seguros ha pagado 210.106 solicitudes de indemnización por estos daños a bienes (viviendas, vehículos…) y pérdidas de beneficios provocados por las inundaciones extraordinarias producidas por la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana, y también en Andalucía, Catalunya, Castilla-La Mancha, Baleares o Aragón. Según informa el Ministerio de Economía, en este tiempo, el Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido y registrado 250.946 solicitudes de indemnización y ha gestionado el Consorcio de Compensación de Seguros ha gestionado 246.398, el 98,3%. En este momento, quedan pendientes 4.276 solicitudes, que representan el 1,7 % del total presentado, en diferentes fases del proceso de valoración de los daños por parte de los peritos. De ellas, 1.481 solicitudes se han formalizado en los tres últimos meses.

La factura de las catástrofes naturales producidas en España en 2024 ascendió a 11.330 millones de euros, 6.880 millones más que en 2023, cuando el coste fue de 4.450 millones, es decir, fue más del doble debido a los costes de los daños de la dana de octubre de ese año en el sureste español. Según los cálculos del Barómetro de Catástrofes 2024, que ha sido presentado este miércoles en Madrid en el X Simposium del Observatorio de Catástrofes de la Asociación Cluster Catástrofes, el coste asegurado fue de 6.335 millones de euros, los costes no asegurados de 2.450 millones, los costes imputados por 'first responders' (personal de primera respuesta) de 1.231 millones y el impacto sobre el PIB de 1.314 millones.

El coste asegurado de las catástrofes supuso una factura de 6.335 millones de euros frente a los 2.449 millones de 2023, más del doble que un año antes. La dana del 29 de octubre de 2024, con un coste asegurado de 5.260 millones de euros, representa cerca del 83% de la factura anual total asegurada por catástrofes naturales, que ha crecido un 160 % respecto a 2023 y ha incrementado un 34,3 % el coste promedio anual, que ha pasado de 1.551 millones de euros a 2.080 millones en la última década.

Costes si se excluye la dana de Valencia

Los costes asegurados generados por el resto de desastres naturales, excluyendo la dana, fueron de 1.075 millones, distribuidos entre el Consorcio de Compensación de Seguros (173 millones de euros), Agroseguro (659 milones) y el seguro privado (242 millones). El total de daños no asegurados alcanzó los 3.287 millones de euros, de los que 2.451 millones corresponden a los daños directos causados por los desastres naturales.

Las actuaciones de los 'first responders' (Protección Civil, UME, Cruz Roja) y Tragsa supusieron unos costes de 1.231 millones de euros, frente a 124 millones en 2023, casi diez veces más; siendo el impacto total de las catástrofes en el PIB nacional de 1.314 millones de euros. Según el 'Barómetro de Catástrofes 2024', los daños estimados derivados de la aseguración de familias y empresas ascendieron en 2024 a casi 3.290 millones de euros, con lo que el sector asegurador en España sólo cubriría dos tercios de los costes provocados por catástrofes naturales ese año.

El año más catastrófico

El presidente del Observatorio de Catástrofes de la Asociación Cluster Catástrofes, Pedro Tomey, ha señalado que 2024 ha sido para España el año más catastrófico y no sólo en el periodo observado por sus barómetros, de 2016 a 2024, sino en los registros históricos de riesgos extraordinarios cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros desde su creación en 1954.

El Consorcio asumió la mayor parte del impacto de la dana, con 4.954 millones de euros en indemnizaciones, apoyado parcialmente en la gestión por las aseguradoras privadas y sus equipos periciales, mientras que las compensaciones de Agroseguro fueron de 53 millones y las de las aseguradoras privadas, a las que representa la patronal Unespa, de 192 millones. A todo ello, hay que sumar 1.135 millones correspondientes a siniestros no vinculados con la dana y abonados por el Consorcio, Agroseguro y las aseguradoras privadas. En 2024, el coste medio de los daños por habitante fue de 117 euros, frente a los 28 euros del año anterior, es decir cuatro veces más, muy condicionado esta media por el peso de la Comunidad Valenciana, donde los daños per cápita alcanzaron los 990 euros. Además de los daños asegurados, los 'first responders' y Tragsa asumieron 100 millones de euros en gastos de emergencia, a lo que se añaden 1.130 millones inicialmente recogidos en los Presupuestos Generales del Estado para reconstrucción y reactivación socioeconómica de las zonas afectadas