Una huelga podría dejar sin planchar la ropa que se venda este Black Friday

Una huelga en la empresa Jevaso puede provocar que la ropa de populares marcas como Mango o Zara llegue sin planchar a las tiendas para su venta durante este Black Friday. Unos 3.000 trabajadores de esta compañía, que da servicios a varias de las firmas de referencia en el sector textil, están en pleno conflicto laboral y ya han realizado un paro este pasado lunes, ens vísperas de la campaña de descuentos para reclamar mejoras salariales. El próximo lunes, coincidiendo con el Cyber Monday, hay un nuevo paro previsto. El sindicato CCOO acusa a la dirección de Jevaso de no estar aplicando correctamente el convenio colectivo y mermar así sus remuneraciones.

Jevaso es una empresa de origen gallego con centros en Parets del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Zaragoza, Meco (Madrid), Braga (Portugal) y, su cuartel general, Arteixo (A Coruña). Por sus planchas pasan cada semana hasta un millón de prendas, según cuantifica la propia empresa en su página web.

“En vísperas del Black Friday, cuando las tiendas se llenan de compradores en busca de ofertas, Inditex y Mango se encontrarán con serias dificultades para que sus productos lleguen en condiciones óptimas a sus establecimientos”, han declarado desde el sindicato CCOO. EL PERIÓDICO ha dirigido sus preguntas a Jevaso para recabar su versión sobre el impacto de las protestas en su capacidad de distribución, sin recibir respuesta.

El origen del conflicto reside en la medida adoptada por la empresa para absorber y compensar los complementos que perciben los trabajadores para ajustarse al mínimo que marca el convenio del sector textil. Este mecanismo, legal si no está pactado previamente lo contrario, permite a las compañías amortiguar parte del incremento de costes laborales en el caso de aquellos empleados que tengan reconocido algún plus y cobren por encima del mínimo establecido por convenio.

Mediación pendiente

Desde CCOO interpretan que el convenio del textil, que aplica la compañía, recoge dicha imposibilidad y desde la empresa interpretan que tienen potestad. Este jueves las partes están llamadas a una mediación el las oficinas del SIMA y, si en la misma no hay un acuerdo, los paros del próximo lunes seguirán adelante.

El sindicato ha convocado distintas protestas el próximo lunes frente a las plantas de Jevaso para tratar de presionar a la empresa en estas fechas tan señaladas para el comercio y las empresas logísticas por su fuerte actividad. La campaña de descuentos ya ha empezado en distintos portales web, así como en algunas tiendas físicas, si bien la jornada de mayor concurrencia se espera para este viernes 28 de noviembre –día tradicionalmente al que se circunscribía el Black Friday, si bien desde hace años la mayoría de comercios distribuyen en varias jornadas sus ofertas-.