Un albañil español desmonta el mito de los 'sueldazos' en Suiza: "La gente se flipa"

El salario en Suiza, explica, depende mucho del cantón en el que vives

Fernando (24 años), farmacéutico en Suiza: “De 7.600 francos brutos me quedan 5.600 en la cuenta”

Un albañil

Un albañil

David Cruz

Es evidente que existe una enorme diferencia salarial entre Suiza y España, y entre España y otros muchos países europeos. Esto es un hecho. Sin embargo, el testimonio de Rafael Cubero, un albañil cordobés que lleva doce años trabajando en Suiza y que se ha vuelto viral en Tiktok, ha levantado algunas ampollas.

Ante algunas ofertas laborales que circulan en redes sociales, el andaluz explica que "algunos se flipan" cuando hablan de los sueldos que supuestamente se pagan en el país.

Cubero responde así a la controversia generada a raíz de una oferta publicada por un amigo suyo en Facebook. En ella se buscaban oficiales de primera y segunda, con un salario mínimo que oscilaba entre 5.300 y 5.800 francos suizos frutos al mes (entre 5.660 y 6.190 euros).

La realidad es muy diferente: después de impuestos y gastos obligatorios, el sueldo neto queda entre 3.800 y 4.060 euros, una cifra que muchos consideran insuficiente para vivir en un país con una calidad de vida tan elevada.

El problema es que otro usuario afirmó que esos salarios eran "una estafa" y que su hermano, trabajando en el mismo puesto, ganaba entre 8.000 y 8.540 francos (7.600 a 8.120 euros), además de tener alojamiento incluido.

¿Cuál es la respuesta a esta diferencia de salarios en Suiza? Rafael Cubero cuestionó dicha versión con ironía: "me gustaría ver esa nómina y que sea en igualdad de condiciones", destacando que el sueldo depende mucho del cantón: no es lo mismo trabajar en Friburgo, con un coste de vida más bajo, que en Zúrich, una de las ciudades más caras de Europa.

Además, matiza que los sueldos más altos en la construcción suelen conllevar turnos de noche o fines de semana, mientras que la oferta de su amigo corresponde a un empleo estable, con contrato fijo y permiso de residencia B, por 42 a 45 horas a la semana.

