El abogado Víctor Arpa carga contra el sistema de pensiones de incapacidad: “La Seguridad Social no funciona”

Pensiones
Patricia Páramo
Conseguir una pensión de incapacidad permanente no es fácil y muchos de quiénes la solicitan no la logran. Víctor Arpa, abogado especializado en derecho laboral y de la Seguridad Social, ha alzado la voz en su canal de TikTok cargando contra el sistema: “La Seguridad Social no funciona”, afirma. Sus palabras reflejan una realidad que muchos trabajadores viven con frustración: obtener una pensión de incapacidad permanente es un proceso largo, complejo y, en ciertos casos, injusto.
Arpa señala que no se trata solo de que conseguir una incapacidad sea difícil. Lo grave, dice, es que ni siquiera se la están concediendo a quienes realmente la necesitan. Hay personas que acumulan más de dos años de baja médica, con informes médicos contundentes, con diagnósticos que evidencian limitaciones físicas o mentales graves y permanentes… y aun así, el tribunal médico dictamina que están aptas para trabajar. “¿Alguien cree que eso es justo?”, se pregunta el abogado.
El problema, explica, no está en los trabajadores, ni en un supuesto abuso del sistema. La raíz del problema está en un sistema lento, desbordado y desconectado de la realidad social de los solicitantes.
Tribunal médico
Víctor Arpa denuncia también la descoordinación entre los informes médicos y las valoraciones del tribunal de la Seguridad Social. En muchos casos, los informes clínicos están elaborados por médicos especialistas que tratan al paciente desde hace años. Sin embargo, cuando llegan al tribunal médico, esas pruebas se minimizan o incluso se ignoran, y se dictamina que el solicitante está en condiciones de trabajar.
Desde su experiencia profesional, Arpa asegura que muchas de estas denegaciones acaban corrigiéndose cuando se recurre por vía judicial. “No es que sea fácil o difícil es que el sistema no funciona como debería”, insiste.
La situación genera un perjuicio económico, emocional y psicológico. Personas que llevan años luchando contra enfermedades crónicas o secuelas graves, se ven obligadas a pelear contra la propia administración, como si tuvieran que justificar constantemente que su sufrimiento es real, concluye el letrado.
