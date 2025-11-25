Unicaja pone a la venta un piso con terraza, trastero y plaza de garaje por solo 37.400 euros

El hecho de buscar la vivienda ideal se ha vuelto un proceso difícil y complejo para muchos. Algunos vinculan esto con la subida de precios en el mercado, ya no solo del metro cuadrado, sino también de los gastos extras que genera la vivienda (luz, gas, electricidad, etc.). Como consecuencia de ello, ciertas entidades bancarias suelen aprovechar para poner a la venta inmuebles con precios accesibles.

La técnica que emplean es simple: ofrecen viviendas con un precio base rebajado, para posteriormente publicitarlas en los portales inmobiliarios. Precisamente este es el caso de la entidad Unicaja, que ha ofertado un piso con rebaja del 40%, ofertándolo así por 37.400 euros.

Un piso de casi 110 metros cuadrados por solo 37.400 euros

El piso se encuentra ubicado en la localidad almeriense de Macael, más concretamente en la Avenida de la Viña. El inmueble posee una extensión de 109,92 metros cuadrados, distribuidos en tres dormitorios, salón, terraza, cocina y baño. Además, encontramos otros espacios como plaza de garaje y trastero en el mismo bloque de viviendas.

A grandes rasgos, la vivienda se encuentra en condiciones óptimas para ser habitada, a excepción de una serie de reformas que podrían requerirse por el desgaste en el tiempo. Con ofertas de este estilo, Unicaja apuesta por la venta de inmuebles seminuevos, pero recién reformados, para compensar los desgastes que puedan sufrir a largo plazo.

Sin duda, medidas como estas se convierten en las mejores opciones para quienes buscan una vivienda asequible, pero también con unas condiciones adecuadas para la habitabilidad. De esta forma, los bancos ponen especial atención en un mercado inmobiliario que no perdona a quienes deciden solicitar una hipoteca, aprovechando así para ofrecerles una gran variedad de opciones de vivienda.