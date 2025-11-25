5.692 trabajadores afectados
Trabajo carga contra el "indecente" ERE de Telefónica y manda una queja a la SEPI
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado en rueda de prensa que "el dinero público no está para despedir a nadie, por muy buenas que sean las condiciones"
Telefónica concentra más de 5.300 despidos sólo en los ERE de sus cuatro principales filiales en España
El Ministerio de Trabajo, cartera dirigida por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, considera que el expediente de regulación de empleo (ERE) en marcha en Telefónica es "indecente", según se recoge en una carta que el departamento ha remitido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el vehículo inversor a través del cual el Ejecutivo tiene un 10% de la teleco.
Tal y como recoge 'Europa Press', la posición del Ministerio de Trabajo se basa en que una empresa como Telefónica, con beneficios y participada por el Estado, decida despedir a 5.000 personas, y, por ello, ha trasladado dichos argumentos a la SEPI por medio de una carta. Al ser cuestionada por estos hechos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra Díaz ha afirmado que, a su juicio, "el dinero público no está para despedir a nadie", por muy buenas que sean las condiciones.
"No compartimos en absoluto que una empresa que tiene beneficios y que está participada con recursos públicos, es decir, de los ciudadanos y ciudadanas españolas, despida a más de 5.000 trabajadores y trabajadoras. Lo digo así de claro. Yo misma he remitido una carta a la presidenta de la SEPI y no me parece correcto", ha subrayado Díaz al ser preguntada sobre este asunto.
"El dinero público no está para despedir a nadie, por muy buenas que sean las condiciones de un expediente de regulación de empleo (...) Con mayor motivo porque esa empresa tiene beneficios y está participada con los recursos públicos de los españoles y las españolas y se está decidiendo que 5.000 trabajadores y trabajadoras se vayan a la calle, por tanto, mi posición es conocida", ha agregado.
La SEPI trata de calmar las aguas
En relación con la posición de Díaz y la carta que ha remitido Trabajo, fuentes oficiales de la SEPI han señalado a Europa Press que la "exigencia" del brazo inversor del Estado está en línea con la posición mayoritaria del Gobierno, es decir, que "haya acuerdos con la parte social en cuestiones relativas al empleo".
"Tal y como ha manifestado el Gobierno, la SEPI mantiene en Telefónica la exigencia de que haya acuerdos con la parte social en cuestiones relativas al empleo. Las medidas con impacto en la plantilla deben ser fruto de negociación y acuerdo con la parte social. La SEPI está segura de que la empresa y los sindicatos llegarán a un acuerdo", han subrayado las fuentes consultadas.
Por su parte, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, afirmó este pasado lunes que el Gobierno estará "encima" del ERE en Telefónica a fin de asegurar que la negociación se lleva a cabo "de la mano de los sindicatos".
"Los sindicatos ya han dicho que van a analizar la oferta que ha puesto sobre la mesa Telefónica", explicó el ministro, que recordó elementos "importantes" para los representantes de los trabajadores como son "la voluntariedad de acogerse" al ERE y que se "mejoren en la medida de lo posible" las condiciones con respecto a los últimos procesos de regulación en la empresa.
"Vamos a estar, por supuesto, encima y pendientes de que, como he dicho, esta evolución, estas condiciones, se den", insistió Cuerpo en declaraciones a la prensa en Bruselas.
Suscríbete para seguir leyendo
- David, dueño de un negocio de máquinas expendedoras: “Se necesita una inversión inicial de 14.000 euros”
- El aviso del arquitecto Jordi Martí: “Si no se interviene ahora, los edificios con más de 50 años serán un lastre para las familias”
- El Gobierno ofrece subir el salario de los funcionarios un 2,5% este año y abonarlo en una 'super paga' de Navidad
- Ábalos denuncia a Atresmedia y alerta a la DGT por un presunto estacionamiento ilegal
- Encuesta CEO: El PSC baja, ERC se coloca segunda y Aliança Catalana empata con Junts en la tercera plaza
- Este será el futuro de las pensiones en 2045 y 2070 según el economista Manuel Álvarez: 'Entra la generación del 'baby boom' y el enfoque a 20 años es insuficiente
- Diego Fernández, ingeniero químico, desmonta mitos sobre la limpieza de la lavadora: 'El bicarbonato y el vinagre no sirven
- Manifestación en Barcelona para exigir que la comisaría de Via Laietana se convierta en un centro de memoria histórica