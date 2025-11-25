Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, sobre las tasaciones: "Me parece ridículo, no tiene sentido"

Vivienda
La situación inmobiliaria en España es cada vez más preocupante. Muy pocas personas pueden permitirse adquirir una vivienda en propiedad. Además, quienes sí pueden hacerlo deben pasar por el proceso de tasación, que, según Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, no refleja la realidad del mercado.
El inversor comenta en el vídeo que se están viendo casos en los que un piso se vende rápidamente, incluso con varios compradores interesados, pero cuando el banco realiza la tasación para la hipoteca, el valor resulta inferior al precio de venta. Una situación que se está repitiendo a diario en España.
Gutiérrez no duda en decir que "me parece ridículo, de verdad", debido a que considera que si hay un inmueble que se ha vendido con mucha demanda, pues "su precio es por el que se ha vendido". Por ello, asegura que "no tiene sentido que lo tasen por menos".
El experto inmobiliario desvela que el principal responsable es el tasador, algo que le lleva a la siguiente reflexión: "El valor de tasación nunca es el valor real de mercado".
Según él, el valor real "es por el que se vende". Además, expone que da igual "si es más alto como si es más bajo".
Por otro lado, el inversor comenta que en muy pocas ocasiones coincide una transacción con el valor de la venta, ya que el precio de mercado puede variar constantemente y depende de la oferta y la demanda en el momento exacto de la operación.
El inversor declara que esta problemática es muy grave, ya que muchos españoles "se quedan sin hipoteca" y no pueden adquirir una vivienda en propiedad.
La opinión del experto inmobiliario en redes está dando mucho de qué hablar. Un usuario comenta que "las tasadoras van por detrás siempre y más cuando los precios suben muy rápido". Otro tiene claro que esta situación se debe a que ya estamos dentro de la burbuja inmobiliaria.
