La opa de Bondalti sobre Ercros queda autorizada y ofrece una prima del 7,9%

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha hecho definitiva la autorización de la Oferta Pública de Adquisición (opa) de la portuguesa Bondalti Ibérica sobre el grupo químico catalán Ercros, después de que el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa haya decidido no elevar la operación al Consejo de Ministros.

Bondalti ha informado, a través de Ercros, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que la resolución de la CNMC por la que se autoriza la concentración económica derivada de la oferta "ha devenido firme y eficaz", al no considerar el titular de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, necesario remitir el expediente al Consejo de Ministros.

De este modo, queda cumplida la condición relativa al Derecho de la competencia en España a la que estaba supeditada la operación.

Durante el mes de octubre, la CNMC autorizó un total de catorce operaciones de concentración, trece de ellas en primera fase —una con compromisos— y la restante, la OPA de Bondalti sobre Ercros, en segunda fase y sujeta a condiciones.

La compañía lusa notificó la adquisición de la española el 9 de julio de 2024 y, en la primera fase de análisis, el supervisor detectó riesgos para la competencia en los mercados de sosa cáustica e hipoclorito sódico, lo que motivó la apertura de una segunda fase de investigación el pasado diciembre, ya concluida.

Como respuesta a esos riesgos, Bondalti presentó una serie de compromisos que la CNMC ha considerado “adecuados, suficientes y proporcionados para solucionar los problemas de competencia”.

Entre esos compromisos figura el suministro de hipoclorito a terceros fabricantes a precio de coste, por un volumen máximo de 85.000 toneladas anuales, así como la obligación de articular dicho suministro a través de una oferta marco que fije las condiciones básicas de compra y entrega aplicables a todos los compradores.

El acuerdo tendrá una duración inicial de cinco años, ampliable hasta un máximo de quince, y su cumplimiento será supervisado por un administrador independiente encargado de velar por que Bondalti respete las obligaciones asumidas.

A las 9.45 horas, las acciones de Ercros repuntaban un 4,17% en el Mercado Continuo, hasta los 3,25 euros, impulsadas por la confirmación de la autorización definitiva de la OPA lanzada por Bondalti sobre la compañía. Con este precio, la oferta de 3,505 euros por acción presentada por la compañía portuguesa supone una prima cercana al 7,9% respecto a la cotización actual.

Oferta de 3,505 euros

En un comunicado, Bondalti recordó que su propuesta asciende a 3,505 euros en efectivo por cada título de Ercros, lo que implica una prima del 39,3% sobre el precio medio ponderado por volumen del último mes (2,52 euros).

Este importe es el resultado de ajustar el precio inicial de 3,6 euros por acción a la distribución de dividendos realizada por Ercros, que suponía una prima del 40,6% —incluidos los dividendos distribuidos— frente al precio de cierre del 5 de marzo de 2024 (2,56 euros).

En conjunto, el desembolso máximo que Bondalti asumiría alcanzaría los 320,48 millones de euros.