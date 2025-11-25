Neobancos
Nuek (Minsait) destaca que España está "a la vanguardia" en pagos digitales inmediatos
EP
Nuek, empresa de pagos propiedad de Minsait (a su vez, propiedad de Indra), ha destacado que España es "referente europeo" en lo que se refiere a los pagos inmediatos digitales.
"La banca española, a través de Iberpay, se ha convertido en la primera área bancaria europea completamente conectada al esquema internacional 'One-Leg-Out', permitiendo procesar transferencias instantáneas en distintas divisas y facilitando pagos internacionales mucho más ágiles", ha destacado en un comunicado la firma.
En este sentido, también ha enfatizado cómo la interoperabilidad entre Bizum (España y Andorra), Bancomat Pay (Italia) y MB Way (Portugal) ha permitido, desde el primer trimestre de 2025, transferencias entre usuarios de los tres países usando solo el número de teléfono, ampliando el alcance y facilidad para millones de usuarios.
En otro informe publicado por Nuek, se ha puesto el énfasis en que los pagos integrados son ya "una realidad" en España. "Plataformas de movilidad, 'delivery', suscripciones y comercios digitales están adoptando modelos de pago invisible que reducen el abandono en las compras online y agilizan la experiencia en tiendas físicas.", afirma la entidad.
En su opinión, para las empresas, integrar el pago dentro de la experiencia supone menos fricción, más eficiencia y una relación más fluida con los clientes.
Nuek también ha puesto en valor la posición de España respecto a la regulación en protección de datos y banca abierta. Esta situación, en todo caso, contrasta con el consumidor español sigue mostrando cierta reticencia a compartir datos financieros con terceros, incluso a cambio de mejores condiciones o servicios personalizados.
El informe elaborado por la empresa propiedad de Minsait destaca que la confianza y la seguridad siguen siendo "barreras clave", y que la educación financiera y la transparencia serán "esenciales" para avanzar hacia un modelo de 'open data' plenamente funcional
Respecto a la interoperabilidad, Nuek ha destacado a España precisamente por la alianza de Bizum, así como por el papel de la banca nacional en la definición de estándares internacionales y en la adopción de tecnologías como 'blockchain' para pagos transfronterizos.
"El reto está en coordinar a bancos, 'fintechs' y reguladores para crear infraestructuras abiertas, seguras y escalables", ha recalcado Nuek.
