Montse Cespedosa, consultora experta en banca, alerta de las 'red flag' en las hipotecas: "Se están denegando muchas hipotecas en España, cuatro veces más que en el resto de Europa"

A la hora de firmar una hipoteca, nunca es fácil saber cómo elegir la mejor opción, ni tampoco qué posibilidades de financiación se nos ofrecen. En este sentido, nos convertimos en usuarios dependientes de ayuda externa, ya sea de nuestro banco personal, o de expertos financieros como asesores o los denominados 'bróker'.

Es por ello que Montse Cespedosa, experta hipotecaria, se ha encargado de mostrarnos algunas de estas 'red flag' que deberíamos tener en cuenta si pretendemos firmar una hipoteca. Precisamente, todos estos errores cometidos al firmar una hipoteca, generalmente se basa tanto en el desconocimiento, como en la incapacidad de detectar las señales de alarma, sobre todo en las condiciones establecidas en el contrato.

Cómo actuar a la hora de firmar una hipoteca

En términos generales, la experta inmobiliaria nos señala dos tendencias clave para el sector hipotecario en España. Por un lado, el precio de la vivienda se encuentra en una situación actual de crecimiento sostenido, con un aumento mensual del 1%. Y, por otro lado, según nos confirma, en nuestro país se estarían denegando una cantidad de hipotecas muy alta, en concreto, cuatro veces más que en el resto de Europa.

Ya solo el titular que expone la economista nos sirve para resumir cómo se encuentra actualmente el mercado de la vivienda en España, y en este caso, el de las hipotecas: "2025 es un año récord en compra de vivienda, de hipotecas, y de subida del precio de la vivienda". Con estas palabras nos quedaría clara una cosa, y es que mientras se mantengan los aumentos de precio en el mercado, las hipotecas seguirán viéndose resentidas y como una opción poco rentable.

Algunos aspectos a tener en cuenta

En palabras de Cespedosa, muchos de los compradores estarían firmando hipotecas con tipos del 85, 90 o 95%, dando por hecho que podrán realizar un cambio de banco en el futuro. Sin embargo, sería prácticamente imposible que una entidad bancaria accediera a realizar el cambio de banco con una hipoteca que posee un tipo por encima del 80% del valor de tasación, no de compra.

En este caso, otro requisito muy importante que suelen pedir los bancos es una antigüedad mínima de la hipoteca, que casi siempre se sitúa en los tres años. Además, si nos referimos a la tipología de la hipoteca, la opción más conveniente sería pactar una hipoteca sin penalizaciones, más que una hipoteca sin vinculaciones. La razón de ello es que, a largo plazo, podríamos generar rentabilidad de estas vinculaciones, algo que no pasa con las penalizaciones.

También debemos tener en cuenta que los últimos días de noviembre, así como todo el mes de diciembre, son unos períodos muy duros para aquellos que están tramitando hipotecas. Todo ello se debe a que en estas fechas las bancas han alcanzado sus objetivos, y prácticamente se encuentran desbordadas de objetivos y préstamos hipotecarios. Además, los retrasos en la concesión de ofertas hipotecarias suele ser algo muy común en estas últimas semanas del año.

Con todo ello, si no posees una nómina o hipoteca que resulten atractivas, la banca generalmente te ofrecerá tipos muy caros, ya que intentará disuadirte de firmar dicha hipoteca con ellos. Lo más importante en este caso sería recurrir a agentes externos, como otro banco o un bróker inmobiliario. Sin embargo, siempre sería ideal solicitar estas hipotecas a partir del mes de enero, al verse los bancos más aliviados de la carga de trabajo que acumulan en diciembre.