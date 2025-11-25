Ni Madrid ni Catalunya: Baleares lidera la lista de las CCAA con el menú del día más caro de España

El menú del día, un clásico de la restauración española y una pieza clave para millones de trabajadores, vuelve a encarecerse.

Según el informe elaborado por Hostelería de España y Edenred, el precio medio nacional se sitúa en 14,2 euros, un 1,5% más que el año pasado, cuando alcanzaba los 14 euros.

La cifra confirma una tendencia al alza moderada pero persistente, impulsada por el incremento de los costes operativos y un entorno inflacionario que no da tregua al sector.

Un producto esencial con márgenes en caída

El menú del día no solo cumple una función económica y social (facilitar una comida completa, equilibrada y asequible), sino que es un elemento nuclear para la supervivencia de miles de restaurantes.

Sin embargo, la capacidad de los establecimientos para trasladar las subidas de costes al cliente es limitada.

A pesar de que la facturación de la restauración crece un 3,4% en lo que va de año según los Indicadores de Actividad del INE, la rentabilidad cae un 0,6%, reflejando un deterioro claro de los márgenes.

El consumidor continúa mostrando una elevada sensibilidad al precio, lo que obliga a los restaurantes a contener o espaciar las revisiones tarifarias.

En el último año, el 30% de los restaurantes no ha subido el precio, un 20% lo ha incrementado apenas un 1%, mientras que el 40% ha optado por subidas más significativas, de entre 2% y 3%, según la infografía sectorial .

La inflación alimentaria se modera, pero los precios clave siguen tensionados

La presión de costes continúa siendo el principal obstáculo. Aunque la inflación general se situó en el 3,1% interanual en octubre y acumula un 1,7% en los nueve primeros meses del año, varios productos básicos para la hostelería siguen registrando aumentos de doble dígito.

Entre ellos destacan:

Café: +19,9% anual

+19,9% anual Otros aceites: +18,2%

+18,2% Huevos: +17,9%

+17,9% Carne de vacuno: +16,5%

Todos ellos artículos de uso intensivo en menús tradicionales. Aunque el precio del aceite de oliva muestra cierta corrección reciente, el conjunto de aceites sigue encareciéndose un 7,5% en el acumulado del año.

A estos factores se suma el repunte del coste de la electricidad, que vuelve a escalar con un +16,8% interanual en septiembre y un +9,3% acumulado.

A ello se añaden elementos estructurales como la subida de la cuota de autónomos y el encarecimiento de los alquileres, que erosionan aún más la rentabilidad de los establecimientos.

El coste laboral también aumenta

El sector también enfrenta una presión creciente por el lado del empleo. Según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral, los costes laborales en restauración han aumentado un 1,9% interanual en el segundo trimestre del año.

Aunque el ritmo es moderado, se suma al resto de factores que dificultan contener los precios.

Canarias, la más barata; Baleares, la más cara

Las diferencias territoriales siguen siendo notables. Las comunidades con menor precio medio del menú del día son:

Canarias: 13 €

13 € Asturias: 13,2 €

13,2 € Andalucía y Murcia: 13,4 €

En contraste, las regiones más caras son:

Baleares: 16 €

16 € País Vasco: 15,8 €

15,8 € Cataluña: 15,4 €

Llama la atención que Baleares, Extremadura y País Vasco no han incrementado su precio con respecto al año pasado, pese a encontrarse entre las regiones con mayores costes operativos.

El valor cultural y económico del menú del día

Para José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de España, el menú del día sigue siendo una propuesta "saludable, equilibrada y muy arraigada", además de un garante de la gastronomía tradicional en un país donde cada vez se cocina menos en casa.

Desde Edenred, Cristina Afán apunta que el menú del día continúa siendo un motor de consumo diario en bares y restaurantes locales, pese a que, cada vez, más consumidores apuestan por la comida preparada.

La directiva reclama la actualización del límite de exención fiscal de los vales de comida, actualmente fijado en 11 euros, para ajustarlo a la realidad de los precios y seguir impulsando la actividad del sector.

Un equilibrio delicado para 2026

El avance del precio del menú del día en 2025 refleja un equilibrio frágil: los establecimientos tratan de absorber en lo posible las subidas de costes para no perder clientela, mientras los márgenes se reducen y la capacidad de inversión se ve comprometida.

Con una inflación alimentaria todavía inestable, energía volátil y costes laborales al alza, todo apunta a que la evolución del menú del día seguirá siendo uno de los termómetros más sensibles del comportamiento económico del sector en 2026.