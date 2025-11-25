Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lisa Hehenberger, nueva decana de Esade Business School

Con una trayectoria centrada en la filantropía y la inversión de impacto social, la nueva decana sucede a Joan Rodon, quien expandió internacionalmente los programas académicos.

Barcelona
La doctora y profesora Lisa Hehenberger ha sido nombrada decana de Esade Business School para los próximos 4 años, tras recibir la aprobación del patronato de la Fundación Esade y el respaldo del consejo de dirección y del claustro del centro académico.

Esade ha explicado que el nombramiento será efectivo a partir del 1 de diciembre y que su elección "refuerza la apuesta por una educación que combina tradición humanista y jesuita con innovación y transformación". Ha añadido que su designación representa también un "impulso al liderazgo femenino" en los ámbitos académico y directivo y, en sus palabras, una inspiración para las futuras generaciones de mujeres líderes.

Trayectoria profesional y académica

Hehenberger es profesora titular del Departamento de Dirección General y Estrategia y dirige el Esade Center for Social Impact. Su trayectoria internacional se ha centrado en la filantropía corporativa, la inversión de impacto social y la creación de alianzas entre empresa y academia para "afrontar los grandes desafíos globales".

Sucede a Joan Rodon, a quien la institución ha agradecido su labor al frente de la escuela, "marcada por la expansión internacional de los programas académicos, la creación de acuerdos de dobles titulaciones y de intercambio con instituciones internacionales y el impulso a la investigación de alto impacto".

