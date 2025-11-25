El Incasòl completa la compra de 179 viviendas de InmoCriteria en Lleida, Girona y Barcelona

El Govern ha aprobado el acuerdo para que el Institut Català del Sòl (Incasòl) adquiera 179 viviendas propiedad de InmoCaixa, filial de Criteria, el brazo inmobiliario de la Fundación La Caixa, por 15,6 millones de euros, según ha informado la Generalitat de Catalunya en un comunicado tras la reunión del Consell Executiu de este martes, una operación adelantada en primicia por EL PERIÓDICO el pasado 18 de noviembre. La operación se inscribe en el plan territorial sectorial de vivienda, que tiene como objetivo alcanzar un parque de viviendas destinadas a políticas sociales de, como mínimo, el 15% en los municipios situados en zonas tensionadas.

La compra, que se hará efectiva este mes de noviembre, comprende 98 viviendas en Lleida, en la calle Cal Benet, 10-14 de Lleida; 47 en Banyoles (Girona), en la calle Llibertat, 148-154; y 34 en Mollet del Vallès (Barcelona), en la calle Sant Martirià, 127-133. De media, la administración ha pagado 87.150 euros por piso y la transacción incluye el mismo número de plazas de garaje y trasteros en el caso de las primeras dos promociones.

Objetivo, 15% del parque social

Desde febrero del 2024, cuando se comenzaron este tipo de transacciones, el organismo público ya ha comprado un total de 1.177 inmuebles, 843 propiedad de InmoCaixa y los restantes de otros fondos de inversión, como Divarian, sociedad participada por Cerberus y BBVA. En declaraciones en un comunicado, Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transición Ecològica, señaló que "la compra de viviendas a grandes tenedores incrementa el parque público y garantiza que siempre se destinen a alquiler asequible". El objetivo final es alcanzar en las zonas tensionadas que el 15% del parque residencial se oferta en régimen de arrendamiento a precios asequibles o sociales.