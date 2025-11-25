Presidente del Grupo Mutua Madrileña
Ignacio Garralda: "Sostener las pensiones solo con recursos públicos supondrá renunciar a partidas de sanidad o vivienda"
El presidente del Grupo Mutua Madrileña ha alertado de la urgencia con la que se debe actuar, apuntando que el sistema actual "gasta más de lo que recauda"
El gasto en pensiones supera los 27.000 millones en noviembre con el abono de la extra
“Sostener nuestro sistema de pensiones es uno de los principales retos a los que se enfrenta la sociedad española. El momento de actuar es ahora, no podemos seguir aplazando la búsqueda de una solución eficaz y duradera. En España, la práctica totalidad del peso del ahorro para la jubilación descansa en el sistema público, lo cual implicará renuncias en otras partidas de gasto, como educación, transformación digital, vivienda y sanidad”.
Esas han sido las palabras de Ignacio Garralda, el presidente del Grupo Mutua Madrileña, durante la presentación de la primera jornada del Observatorio de Pensiones de la entidad. En opinión del presidente de Mutua Madrileña, ante el problema de las pensiones hay que actuar ya, puesto que el mantenimiento de las tasas de sustitución actuales no está ni mucho menos garantizado. “Sin sostenibilidad del sistema no hay suficiencia. Las estimaciones apuntan a que el gasto en pensiones en 2025 ascenderá a unos 216.000 millones de euros y harán falta más de 50.000 millones de euros de transferencias del Estado, es decir, de recursos de fuera del sistema, para pagarlas. Tenemos un sistema que gasta más de lo que recauda, incluso en los años de coyuntura económica favorable”, recordó.
Garralda recordó también las iniciativas puestas en marcha desde la Unión Europea, que se ha sumado al impulso del ahorro previsional, sustentado, entre otros factores, en el efecto positivo que genera para dinamizar la necesaria inversión. “Hace tan solo unos pocos días publicó sus recomendaciones para impulsar el ahorro privado de cara a la jubilación, poniendo énfasis en la adhesión automática a los planes de empleo. No podemos retrasar más las soluciones, insisto en que ahora es el momento de actuar”, recalcó.
Los expertos coinciden en el fracaso de la reforma de 2022
El encuentro continuó con la mesa redonda “Los sistemas de pensiones complementarios en España”, moderada por Ricardo González Arranz, director general de Mutuactivos Pensiones SGFP, y en la que participaron Mirenchu del Valle, presidenta de Unespa, Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco, Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Seguridad Social de CC.OO, y Olimpia del Águila, responsable de Seguridad Social e Igualdad del departamento de Empleo, Protección Social e Igualdad de CEOE. De forma generalizada, los intervinientes coincidieron en señalar que la última reforma de 2022 no ha logrado el impulso esperado de los planes de empleo, instrumento que necesita de mayores incentivos.
Mirenchu del Valle puso sobre la mesa el objetivo de alcanzar en 2030 que la mitad de la población ocupada cuente con un sistema complementario de empleo, lo que supondría extender este instrumento a unos 11 millones de personas (con las cifras actuales), frente a los 3 millones de partícipes que existen en la actualidad.
Por su parte, Ángel Martínez Aldama comenzó lamentando la falta de impulso que han tenido los sistemas de ahorro privados en los últimos años, tras la reforma de 2022. “Hay 12.500 millones de euros menos. Hemos parado el desarrollo del tercer pilar (sistema de ahorro a largo plazo individual) a costa de no desarrollar el segundo pilar (planes de empleo). No existe un problema de oferta, sino de demanda”, expresó
