El Gobierno autoriza a Transportes a desembolsar los 384 millones de la N-2 y la C-32 en el Maresme

El Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde este mediodía la modificación de los límites de gasto para que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible pueda firmar el convenio con la Generalitat, destinado a financiar la mejora de la N-2 y la C-32 en el Maresme, según ha podido saber EL PERIÓDICO. El acuerdo, avalado por el Ministerio de Hacienda, permitirá elevar los compromisos plurianuales y ejecutar una inversión total prevista de 384 millones de euros, cuya promesa data de 2009 y que en los últimos años emanaba de un acuerdo entre ERC y el Gobierno.

Las últimas veces que se había hablado del famoso convenio, que debe permitir pacificar una vía (la N-2) y mejorar los enlaces de la C-32 tras la supresión de los peajes y el aumento del tráfico en la autopista, era hace dos años. Pero faltaba el visto bueno de quien tiene la llave de la caja: Hacienda. Ahora se han acordado las anualidades hasta 2032 para que se paguen los 384 millones de euros. Al superar los límites fijados por la Ley General Presupuestaria para estos ejercicios, el Gobierno ha tenido que autorizar expresamente la ampliación del compromiso de gasto para poder rubricar el convenio.

Ocho anualidades

En 2009, con el conseller Joaquim Nadal al frente de Política Territorial i Obres Públiques, el Estado cedió la titularidad de la N-2 en el tramo entre Montgat y Tordera, pero nunca se llegó a desembolsar la partida comprometida para su mejora. De los 400 millones inicialmente pactados, solo se entregaron 90, y los 384 actuales reflejan esa deuda pendiente ajustada al IPC, según el cálculo hecho por la Generalitat.

Según el acuerdo que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros, los 384 millones se abonarán entre 2025 y 2032, distribuidos en ocho anualidades. Las actuaciones previstas incluyen la rehabilitación del corredor de la N-2, su pacificación (reducción de carriles, ampliación de aceras, nuevos tramos para bicicletas) y mejoras para que más cerca de 10.000 vehículos diarios se desvíen desde la N-2 hacia la autopista C-32, al menos en los tramos más congestionados.

Desencallado en la bilateral

Para facilitar esa descongestión, el convenio reserva 90 millones de euros para la construcción o mejora de enlaces entre la N-2 y la C-32 en municipios como Alella, Teià, Premià de Mar, Cabrils, Vilassar, Canet, Calella y Llavaneres, priorizando aquellos con mayor impacto socioeconómico.

El anuncio se produce después de que el pasado febrero la Comisión bilateral de Infraestructuras entre Generalitat y Estado, que llevaba casi tres años sin reunirse, confirmara el fin de la tramitación del convenio, lo que allanó el camino para este acuerdo. La bilateral era la quinta que se celebraba y estaba prevista en la disposición adicional tercera del Estatut con el objetivo de frenar el déficit en esta materia en Catalunya.