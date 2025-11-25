La Generalitat reduce de dos años a 10 meses la duración de las oposiciones para sacar plaza de funcionario

El Govern de la Generalitat de Catalunya reducirá el plazo de sus oposiciones para que solo transcurran 10 meses entre que una persona se presenta a un proceso y acaba ocupando su plaza como nuevo funcionario de pleno derecho. Un proceso que hasta ahora se suele demorar hasta dos años y que tras la reforma se quedará en menos de uno.

El Ejecutivo catalán prevé aprobar este martes en su Consell Executiu dos decretos que actualizarán normas vigentes desde hace más de 30 años y pretenden simplificar los procesos para acceder a la Administración o para moverse dentro de ella una vez la persona ya tiene plaza.

Las novedades forman parte de la reforma integral de la Administración que durante esta legislatura está impulsando el conseller de Presidència, Albert Dalmau. Esta pretendida modernización busca desde simplificar trámites que empresas y ciudadanos realizan habitualmente con la Administración, hasta la manera como se eligen a los nuevos directivos públicos, pasando por las oposiciones para acceder a la propia Generalitat.

Actualmente, el Govern está ya tramitando la nueva ley de la ocupación pública catalana, que incluirá varios cambios en materia de reclutamiento. A falta de que esta siga su trámite parlamentario y modifique el 'cómo' los nuevos funcionarios entran en la Administración, el Ejecutivo se adelanta en lo relativo a los plazos de acceso.

De 24 meses a 10 meses

El modelo de oposiciones es un mecanismo de reclutamiento que busca garantizar la igualdad, méritos y libre concurrencia de cualquier ciudadano a costa, muchas veces, de la velocidad. De media, según datos de la propia Generalitat, pasan dos años desde que Funció Pública saca un concurso, la gente se presenta, hace los exámenes, gana la plaza y es nombrada para el puesto.

En dos años las necesidades del departamento donde ese nuevo fichaje ha de entrar a reforzar el equipo pueden variar sustancialmente y la tardanza abona el terreno a mantener perfiles interinos. Es por ello que desde Funció Pública han actualizado y automatizado una serie de trámites para reducir plazos.

También se fija, mediante los nuevos decretos, que cada año la Generalitat fijará antes del mes de marzo su oferta de empleo público, es decir, el número de plazas de nuevo ingreso y movilidad que habrá ese año. Ello busca dar seguridad a las personas interesadas en opositar, ya que antes de marzo sabrán si sacarán plazas del cuerpo que les puede interesar y que en un plazo de apenas dos o tres meses empezarán las oposiciones y tendrá el calendario de fechas relevantes del proceso.

Reducción de plazos

La simplificación del proceso de reclutamiento se fundamentará en dos cambios. Por un lado, hasta ahora los aplicativos internos exigían mucha dedicación humana para ir uno por uno y volcar los datos de los aspirantes. Por el otro, varios de los plazos de entrega de documentación estaban diseñados para entregar los papeles de manera presencial, lo que los medios telemáticos permiten acelerar.

Por ejemplo, hasta ahora se abría un plazo de 20 días hábiles para que los aspirantes se postularan a un proceso; tras la reforma dicho plazo quedará en 10 días.

También se agiliza la toma de posesión de alguien que ya ha superado una oposición y ganado una plaza. Hasta ahora se debía obligatoriamente dejar pasar un mes, durante el que el nuevo funcionario esperaba a poder ingresar a su nuevo empleo, y ahora se reduce dicha espera a 10 días.

Otra vía para acelerar plazos es el nombramiento del tribunal evaluador antes de sacar los exámenes, así como concentrar diversas pruebas en un mismo día o concentrar todos los trámites en un solo acto administrativo, entre otros.

Traslados más rápidos

Otro mecanismo que la Generalitat aspira a acelerar con los cambios que validará este martes el Consell Executiu es el de traslados internos. Funció Pública aspira a que en un plazo no superior a seis meses un funcionario pueda cambiarse de una plaza a otra, proceso que hoy dura entorno a un año.

Ahí, la administración catalana ha aprovechado el aprendizaje que sus cuadros han obtenido de los movidos procesos de reestructuración interna que han significado los macro procesos de estabilización de interinos, exigidos estos desde la Unión Europea. Y que han derivado, entre otros, en conflictos internos y judicialización.

La Generalitat también reducirá los tiempos de asignación de plazas al personal de cuerpos específicos, responsables de área o cargos de libre disposición. Actualmente, el tiempo medio de cobertura de una plaza de este tipo ronda los ocho meses y el objetivo es reducirlo a una horquilla de entre tres y cinco, bajando hasta las dos semanas en los casos de libre designación o ausencia de candidato alternativo.