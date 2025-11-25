Foment otorga a Josep Oliu, Pedro Fontana y a Enrico Letta sus 'Medallas de Honor 2025'

Foment del Treball ha distinguido este martes a tres figuras de referencia del ámbito económico y político con sus Medallas de Honor 2025, en un acto celebrado en el Teatre Nacional de Catalunya. Los galardones, que reconocen trayectorias y contribuciones de gran impacto en el país y en Europa, han puesto el foco en el presidente del Banc Sabadell, Josep Oliu; el vicepresidente del mismo banco y presidente de Areas, Pedro Fontana; y el exprimer ministro italiano Enrico Letta.

El reconocimiento a Oliu, Medalla de Honor al Empresario del Año, subraya "un liderazgo que ha marcado el rumbo del sector financiero español durante décadas". Presidente del Banc Sabadell desde 1999, Oliu ha impulsado la transformación de la entidad, consolidándola como un actor de referencia con proyección nacional e internacional. La patronal destaca su "gestión basada en el rigor, el análisis y la coherencia", así como su "defensa del valor de la proximidad".

La Medalla de Honor a la Trayectoria Empresarial ha recaído en Pedro Fontana, quién ha estado al frente de proyectos clave para la proyección de Barcelona, como la dirección del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos, y ha ocupado posiciones de máxima responsabilidad en empresas globales como NH Hoteles, BBVA o el Grupo Elior. La patronal destaca su capacidad para conectar empresa y sociedad y su compromiso con un modelo empresarial orientado al desarrollo del país.

Por su parte, Enrico Letta ha recibido la Medalla Extraordinaria por la Contribución al Proyecto Europeo, un reconocimiento que subraya su papel como "una de las voces más influyentes del pensamiento europeo contemporáneo". Exprimer ministro de Italia, exministro en distintos gobiernos y antiguo eurodiputado, Letta ha dedicado su trayectoria a fortalecer la idea de una Europa cohesionada y con visión de futuro. Su reciente informe Much more than a market, encargado por las instituciones europeas, ha renovado el debate sobre el Mercado Único con una mirada valiente y humanista sobre los retos del continente. La combinación de acción política y profundidad académica lo sitúa, según Foment, como un referente imprescindible en el debate europeo actual.

Desarrollo sostenible

Además de las Medallas de Honor, la patronal ha otorgado sus Premios Foment 2025 a ocho empresas en distintas categorías. En Desarrollo Sostenible ha sido reconocida Control Demeter, pionera en demoliciones sostenibles y economía circular desde hace más de tres décadas. En Igualdad, el galardón ha recaído en Alsa por su iniciativa “Sumando Conductoras”, con la que impulsa la incorporación de mujeres al sector de la movilidad. En Innovación, AstraZeneca ha sido distinguida por la creación de su Global Hub de Barcelona, convertido ya en un motor científico de referencia en Europa.

El premio a la Internacionalización se ha concedido ex aequo a Paulig, por proyectar desde Cataluña una alimentación sostenible a escala global, y a Relats, empresa familiar que se ha convertido en referente mundial en soluciones textiles avanzadas para sectores como la automoción o la aeronáutica. En la categoría de Compromiso Social, también con un doble reconocimiento, han destacado la labor comunitaria de la Associació Educativa Itaca y el trabajo de la Fundación ColaCao en la prevención del acoso escolar. Finalmente, la Pime del Año ha sido Domini de la Cartoixa, un proyecto del Priorat que ha sabido transformar su territorio con una apuesta sostenida por la viticultura ecológica y la proyección internacional del vino catalán.

Llibre alerta de un 'clima de preocupación profunda'

La gala, que ha reunido a más de 800 representantes del mundo empresarial y político, ha contado con la presencia del president de la Generalitat, Salvador Illa, y del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Durante su intervención, el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha reclamado respeto hacia los empresarios y la propiedad privada, alertando del clima de “preocupación profunda” que asegura detectar en el tejido productivo de Cataluña y España.

Las Medallas de Honor Carles Ferrer Salat, que integran los Premios Foment 2025, se mantienen como uno de los principales reconocimientos al liderazgo económico y social en Cataluña, y reivindican el papel del empresariado en la construcción de progreso y oportunidades.