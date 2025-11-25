Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ENCUENTRO DE LAS COMUNIDADES AUTONÓMAS

Sigue en directo la primera jornada del Foro España 360

Todo preparado para este primer encuentro de comunidades autónomas, que dará voz durante tres días a dirigentes políticos regionales, empresarios y expertos en busca de ideas y soluciones para los principales desafíos que afronta el país en la actualidad

Javier Quintana | Víctor Rodríguez

Madrid
El grupo de comunicación Prensa Ibérica, al que pertenece este periódico, celebra en Madrid el foro España 360, que dará voz durante tres días a dirigentes políticos regionales, empresarios y expertos en busca de ideas y soluciones para los principales desafíos que afronta el país en la actualidad. Los presidentes autonómicos Jorge Azcón (Aragón), Salvador Illa (Cataluña), Marga Prohens (Baleares), Adrián Barbón (Asturias) y Alfonso Rueda (Galicia) participarán en una cita que tiene por objetivo identificar las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos, compartir aprendizajes y conectar a España a través de una conversación entre autonomías.

Cortada la Gran Via de Carles III por un accidente entre una moto y un autobús

El radar fijo que más multa en Girona: más de 6.000 sanciones en tres meses

Un congreso de ultras en Madrid difunde las ideas de un poderoso oligarca ultraconservador ruso sancionado por la UE

Los beneficios de aprender a gestionar las finanzas personales (y cuanto antes, mejor)

Ni Madrid ni Barcelona: Este es el sitio de España donde más Lotería de Navidad se vende

Lamborghini Temerario: pasional y delicado

